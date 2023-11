Le calendrier de l’Avent érotique AMORELIE 2023 est enfin là !

Vous avez connu des hauts et des bas en 2023 ? Dans ce cas, voici le cadeau à vous offrir, pour finir cette année dans l’extase : le calendrier de l’Avent AMORELIE !

Cette année 2023 n’aura été de tout repos pour absolument personne, mais ce n’est pas une fatalité, et vous avez l’occasion de la rendre très plaisante. Pour ne pas faire les choses à moitié, pourquoi ne pas vous offrir 24 cadeaux, grâce à un calendrier de l’Avent ?

Cette année encore, la marque AMORELIE qui prône la sexualité positive, a concocté une sélection d’objets pour adulte qui saura faire succomber même les plus hésitantes et hésitants d’entre vous. Ce cadeau a été pensé pour ravir tous les types de plaisir, et ce quelle que soit votre orientation sexuelle.

Procurez-vous le calendrier de l’Avent AMORELIE 2023 à 129,90 €

Que contient le calendrier de l’Avent AMORELIE ?

Conçu comme un véritable objet design, ce calendrier de l’Avent est un objet de décoration que vous pourrez laisser chez vous en évidence durant tout le mois de décembre. Son contenu ne laissera personne de marbre puisque sa valeur est équivalente à 599 €, mais vendu à 129,90 €. Mais ce n’est pas le seul argument qui vous fera fondre de plaisir.

Contrairement à certains écrins qui se révèlent décevants, AMORELIE vous gâte. Les cases que vous aurez la joie d’ouvrir abritent huit sextoys, cinq accessoires de bondage soft, cinq produits de soin, trois produits de bien-être ainsi que trois cadeaux pour vous surprendre vous-même.

Ces 24 surprises ont été imaginées en collaboration avec Loveboxxx afin d’éveiller chacun de vos sens et faire monter la température de votre mois de décembre. Une marque spécialiste des coffrets-cadeaux imaginés pour vous mener tout droit jusqu’à la béatitude. Cette association ne pouvait qu’être des plus jouissives.

Le calendrier érotique AMORELIE 2023 est disponible ! // Source : AMORELIE

Pourquoi s’offrir un calendrier érotique ?

Les raisons sont multiples, mais pour celles et ceux qui n’ont jamais osé pousser la porte d’un love shop vous aurez sous la main un très bel éventail de ce qui se fait de mieux. Car AMORELIE est une valeur sûre !

C’est aussi l’occasion de sortir de votre zone de confort. Dans ce calendrier, vous aurez forcément quelque chose que vous n’avez jamais essayé ou même que vous n’avez jamais imaginé. Sachez que la surface de vos zones érogènes est bien plus étendue que ce que vous croyez et que des sensations peuvent parfois apparaître à des moments et des endroits inattendus.

Le mois de décembre est souvent dédié aux retrouvailles familiales, mais n’oubliez pas de vous accorder du temps pour vous. Pour vous aider à couper du quotidien, rien de mieux qu’une parenthèse dédiée à vos sens. Un moment que vous pouvez vivre seul ou accompagné, durant lequel un accessoire ou un sextoy ajoutera du piment. Ce Noël 2023 s’annonce plus chaud que jamais.