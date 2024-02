Réinventez les codes de la Saint-Valentin avec ce coffret ô combien érotique

À l’occasion de la Saint-Valentin, Dorcel Store propose à toutes celles et ceux qui souhaitent se rappeler toute leur vie de ce 14 février, un coffret aux mille plaisirs à offrir, ou à s’offrir.

Tic-tac, la Saint-Valentin arrive à grands pas et avec son lot de clichés. Dixit le dîner aux chandelles, le beau bouquet de roses rouges ou encore la fausse bonne idée de la boîte au chocolat en forme de cœur pour une touche de gourmandise.

Si ce programme de Saint-Valentin est fait pour vous, ce n’est pas le cas de 58 % des Français, qui considèrent la Saint-Valentin comme étant l’opportunité idéale de découvrir de nouvelles expériences et surtout de pimenter leur vie sexuelle.

Pour sortir des sentiers battus et régaler tous ces adeptes du plaisir intime, Dorcel Store propose un coffret des plus esthétiques en édition limité. Designé par Lorraine alias les Lèvres Rouges, son style épuré et aux discrètes touches de rouge, colle parfaitement avec l’univers de la Saint-Valentin, et offre à ce coffret une apparence des plus sensuelles.

Pour vivre un 14 février mémorable en solo, en duo, en trio, et même plus, découvrez les 24 bestsellers de la marque dans ce coffret inédit.

Procurez-vous le Coffret Dorcel Saint-Valentin « Les Lèvres Rouges »

Le Coffret Lèvres Rouges contient huit sextoys incontournables

Si vous lisez Madmoizelle depuis un moment, vous n’êtes sûrement pas sans savoir qu’il existe sur le marché une très grande diversité de jouets pour adultes. Pour la Saint-Valentin, Dorcel a pensé à tout et vous fait découvrir un large panel de toys pour satisfaire toutes vos envies !

Du simple plug anal au polyvalent rabbit, en passant par le fameux Womanizer ou le stimulateur prostatique (il en faut bien pour tout le monde), vous ne risquez pas de vous ennuyer avec toutes ces merveilles en votre possession.

Si vous n’êtes pas encore familiers avec l’utilisation de sextoys, notez que ces accessoires n’ont pas pour seul but le plaisir. Ils permettent d’apprendre à se connaître autrement, de découvrir son corps en profondeur et ainsi, de mieux orienter son ou ses partenaires lorsque la température commence à monter.

Découvrez le coffret Dorcel Saint-Valentin « Les Lèvres Rouges »

Une introduction au BDSM tout en douceur

Le mystérieux monde du bondage vous a toujours intrigué, et vous n’avez jamais eu l’occasion d’y faire vos premiers pas ? Ce 14 février est décidément fait pour vous !

Parmi les trésors que contient ce coffret se cachent des produits de la gamme LUXURE de la maison. Sans trop vous spoiler, vous aurez le plaisir d’y trouver des objets qui viendront stimuler vos sens comme jamais auparavant : un masque occultant qui vous fera plonger dans une obscurité sensuelle, une paire de menottes en fourrure pour une restriction douce de vos mouvements, ou encore un harnais en cuir pour décupler la puissance érotique de votre corps ou de celui d’un tiers.

En bref, une entrée en matière parfaite pour quiconque souhaite s’aventurer sur ce nouveau terrain des plaisirs.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore

Même si ce petit aperçu donne déjà bien envie, le coffret vous réserve d’autres surprises qui vous permettront de faire durer le plaisir, bien au-delà du 14 février.

Pour transformer l’expérience éphémère en plaisir prolongé et personnalisé, des cartes cadeaux et autres coupons de réductions se cachent quelque part dans cette boîte érotique. Ainsi, après vous être familiarisé au potentiel du monde des sextoys, vous pourrez vous-même décider quel sera le prochain bijou qui rejoindra votre collection, parmi les innombrables pépites de Dorcel Store.

Limité à seulement 1 000 exemplaires, ce coffret est un vrai cadeau exclusif et singulier. Offrir (ou s’offrir) cette merveille ouvre le champ des possibles, et permet d’accéder à une expérience érotique exceptionnelle que vous n’êtes pas prêtes d’oublier. Vous pouvez aussi craquer pour un autre cadeau sans souci !

