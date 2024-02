En Russie, l’Église orthodoxe veut interdire la Saint-Valentin

Jugée « trop occidentale », la Saint-Valentin est désormais dans le collimateur de l’église et du pouvoir russes, qui demandent son interdiction.

Trop « décadente » la Saint-Valentin ? C’est en tout cas l’avis de l’Église orthodoxe russe. Puisqu’elle a officiellement réprouvé la fête des amoureux, qui a été introduite récemment en Russie, après la fin de l’URSS, au début des années 2000 rapporte franceinfo.

Selon l’Église, la Saint-Valentin est une « propagande » de « l’idéologie LGBT »

En effet, la Saint-Valentin est jugée trop occidentale, et porterait trop des valeurs de l’amour libre. À tel point que la Russie a créé sa propre fête, la journée de la famille de l’amour et de la fidélité, qui a lieu le 8 juillet.

Mais alors que le pays est de plus en plus conservateur, le 16e patriarche de l’Église orthodoxe russe Kirill demande maintenant son interdiction. « Dieu merci, la propagande et l’idéologie LGBT ont été interdites par la loi dans notre pays, se félicite-t-il. Cependant, il est important d’aller plus loin », a-t-il déclaré.

Mais il n’y a pas que l’Église qui demande son interdiction. Un député de la Douma a également demandé que l’évocation de la Saint-Valentin soit interdite dans les écoles et les administrations. Résultat, si la Saint-Valentin est toujours fêtée en Russie, elle l’est assez discrètement, les restaurants ou encore magasins évitant d’écrire « Saint-Valentin » sur leurs vitrines, rapporte encore franceinfo.

