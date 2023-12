Vous connaissez sûrement Simone Biles, la plus grande gymnastes de tous les temps ? Mais connaissez-vous le nom de son mari ? Pourtant, Jonathan Owens a l’audace de croire qu’il est le trophée du couple. De quoi provoquer la risée d’internet et une belle leçon d’humilité pour lui.

En amour, on n’est pas obligé·e·s de former un power couple (ou même de se mériter). Mais c’est un peu ce que forme le couple d’athlètes composé de la gymnaste la plus douée de tous les temps, Simone Biles (que L’Équipe vient d’ailleurs de nommer Champions des champions Monde 2023), et son mari le joueur de football américain Jonathan Owens. Sauf que dans une interview datée du 19 décembre 2023 pour le podcast The Pivot, l’animateur Channing Crowder demande au footballeur « Comment diable avez-vous attiré Simone Biles dans vos filets ? ». Ce à quoi il a l’arrogance de répondre : « C’est plutôt comment elle m’a attiré dans les siens ! »

@thepivot How did Jonathan Owens meet hus wife Simone Biles?? Tap in now to hear the story

Jonathan Owens ne connaissait pas Simone Biles avant de la rencontrer

Il n’en fallait pas plus pour que le couple marié depuis avril 2023 devienne une tendance TikTok où plein de femmes demandent à leur petit-ami, même fan de football américain, s’il connaît Simone Biles, puis s’il connait son mari. Dans la plupart des cas, les gens connaissent la gymnaste mais pas son mari.

@angelac0123 That's what i thought💁🏻‍♀️😂 #simonebiles

Toujours est-il que Jonathan Owens prétend qu’il ne la connaissait pas avant de tomber sur elle via l’appli de rencontres entre célébrités, Raya.

Jonathan Owens a même l’audace de croire qu’il est la vraie « belle prise » du couple

Jonathan Owens estime même être « le trophée » (enfin, plutôt la vraie « belle prise » si l’on voudrait traduire littéralement le terme de catch qu’il emploie) du couple. Sauf que, pour le grand public, il n’est autre que « le mari de Simone Biles » (ce qui n’a rien de déshonorant, en soi, bien sûr). Appelez ça de l’audace ou, mieux, du sexisme. Mais cela a de quoi amuser encore plus Internet qui s’est bien chargé de lui rappeler que personne ne le connaissait lui, avant que la plus grande gymnaste de tous les temps ne daigne poser les yeux sur sa personne.

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Quand Internet se charge de rappeler au mari de Simone Biles que personne ne sait qui il est

Le 22 décembre 2023, le mari de Simone Biles a posté sur Instagram des photos de leur mariage, en légendant « Indifférent », comme une réponse à la masse de personnes se moquant de son arrogance sexiste. De quoi susciter encore plus de commentaires lui rappelant qu’il n’est classé que 85e au sein de la National Football League (association d’équipes professionnelles de football américain), tandis que son épouse est la numéro 1 mondial en gymnastique. De son côté, Simone Biles a même tweeté pour demander à sa communauté si elle en avait fini avec les moqueries.

are y'all done yet? pic.twitter.com/HvzpHP5yJg — Simone Biles (@Simone_Biles) December 24, 2023

Rebelote le 25 décembre quand le mari de Simone Biles a posté une photo de son couple : pluie de commentaires applaudissant la beauté et le talent de Madame et se moquant gentiment de Monsieur. Bref, une belle leçon d’humilité pour ce garçon qui ne mérite même plus qu’on écrive son nom.

« Simone Biles et un type »

« Le mari de Simone Biles »

« Simone est la perfection. Et toi, t’es qui ? »

« Qui est-il ? Joyeux Noël, Simone ! »

© Capture d’écran Instagram.

