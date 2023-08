Simone Biles confirme son retour fracassant, et bat un nouveau record

Alors qu’en 2021, l’athlète s’était retirée des Jeux Olympiques de Tokyo pour des raisons de santé mentale et de sécurité, la championne continue son retour fracassant.

Simone Biles est définitivement de retour ! Après avoir tout raflé lors de l’US Classic à Hoffman Estates, à Chicago il y a quelques semaines, ce dimanche 27 août, elle a remporté un huitième titre, qui est synonyme de record.

Simone Biles bat un record datant de 1933

Lors du concours général féminin aux championnats américains à San José, elle totalisé 118 450 points, lui permettant, avec ce nouveau titre de battre le record d’Alfred Jochim, datant de 1933. De plus, à 26 ans, la quadruple médaillée d’or olympique et 19 fois médaillée d’or aux championnats du monde, est la gymnaste la plus âgée à remporter ce concours, dix ans après son premier sacre.

Des résultats ne sont qu’un pas de plus vers les Jeux Olympiques 2024 à Paris, avant les championnats du monde à Anvers qui débuteront le 30 septembre.

Une pause de deux ans pour privilégier sa santé mentale

Cette nouvelle victoire est la deuxième depuis son retour d’une pause de deux ans. Lors des JO 2021 au Japon, elle avait prématurément mis fin à sa participation. Elle expliquait alors sa décision : « Je suis encore en train de lutter contre mes démons », exprimant le besoin de prendre soin de sa santé mentale.

Comme le retraçait Le Monde, l’athlète « avait renoncé successivement à la compétition par équipes, au concours général, au saut, aux barres asymétriques et au sol, quittant la scène olympique loin de ses ambitions initiales, malgré une médaille de bronze à la poutre ».

Simone Biles avait par ailleurs expliqué sur son Instagram souffrir de « twisties », phénomène répandu chez les gymnastes, qui consiste à perdre ses repères spatiaux lors d’une figure, ce qui expose les athlètes à un risque de blessure grave.

