La gymnaste superstar Simone Biles signe un retour fracassant après deux ans loin des compétitions

En 2021, l’athlète s’était retirée des Jeux Olympiques de Tokyo pour des raisons de santé mentale et de sécurité. La voici de retour, triomphante, et peut-être prête à conquérir les Jeux Olympiques de Paris…

Elle est de retour ! Samedi 5 août, la prodige de la gymnastique Simone Biles a tout raflé lors de l’US Classic à Hoffman Estates, à Chicago, possible première étape vers les JO de Paris.

Pour sa première compétition en deux ans, l’athlète, quadruple médaillée d’or olympique et 19 fois médaillée d’or aux championnats du monde, a obtenu les meilleures notes au saut, au sol et à la poutre. Tiercé gagnant.

En juin 2021, en plein Jeux Olympiques, la gymnaste quitte soudainement le plateau après l’épreuve du saut de cheval, lors de la finale en équipe. Elle explique alors sa décision : « Je suis encore en train de lutter contre mes démons ».

« Après la performance que j’ai donnée, je ne voulais pas participer à d’autres événements en ayant des pensées parasites, alors j’ai pensé qu’il était mieux que je me retire et que je laisse les filles y aller et faire le boulot, ce qu’elles ont fait. »