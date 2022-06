Simone Biles et 90 autres victimes de Larry Nassar attaquent le FBI en justice

Le 8 juin 2022, près de 90 athlètes étatsuniennes ont officiellement porté plainte contre la police fédérale pour « négligence » dans l’affaire Larry Nassar. Car cet ancien médecin de la Fédération américaine de gymnastique a pu continuer de commettre des violences sexuelles malgré des signalements.

Larry Nassar, ancien médecin de la Fédération américaine de gymnastique, purge une peine de prison à vie depuis qu’il a été condamné en 2017 et 2018 pour agressions sexuelles et viols à l’encontre de plus de 250 athlètes. La plupart était mineure au moment des faits.

Mais peut-être que plusieurs victimes auraient pu être épargnés si la Fédération de gymnastique en question et les autorité avaient mieux fait leur travail. C’est pourquoi 90 athlètes étatsuniennes viennent de porter plainte le 8 juin 2022 contre le FBI pour « négligence », rapporte le New York Times.

Le FBI a-t-il trop traîné pour enquêter et arrêter Larry Nassar ?

Les plaignantes, dont les championnes olympiques Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney, estiment que l’ancien médecin américain de gymnastique a pu les maltraiter sans que le Federal Bureau of Investigation ne réagisse malgré un premier signalement dès 2015. Si quelques agents du FBI ont tenté d’en savoir plus, aucune mesure n’a d’abord été prise, et le médecin pédocriminel en série n’a été été arrêté qu’en 2016. Or, d’après un rapport du ministère de la Justice étatsunienne, au moins 70 athlètes ont subi des violences sexuelles de la part de Larry Nassar entre le signalement en 2015 et son arrestation en août 2016.

Pourtant, le ministère de la Justice refuse de poursuivre les agents accusés d’avoir traîné dans l’enquête. D’où ces nouvelles poursuites émanant de Simone Biles et ses consoeurs survivantes. D’après leur avocat, les réclamations totales dépassent le milliard de dollars.

« Le seul chemin vers la justice et la guérison passe par le processus judiciaire »

Quant à la Fédération de gymnastique, elle a déjà passé un accord avec les victimes, le Comité olympique et leurs assureurs afin d’aboutir à une indemnisation de plus de 380 millions de dollars.

Dans un communiqué, McKayla Maroney a ainsi résumé l’ampleur de la violence passée et la difficulté à obtenir justice aujourd’hui :

« Mes partenaires survivantes et moi avons été trahies par toutes les institutions censées nous protéger — le Comité olympique étatsunien, USA Gymnastics, le FBI et maintenant, par le ministère de la Justice. Il est clair que le seul chemin vers la justice et la guérison passe par le processus judiciaire. »

