Coupe du Monde de Football : une agression sexuelle en direct du président de la Fédération espagnole sur une joueuse ?

On aurait du mal à imaginer un président de Fédération national embrasser sur la bouche l’un de ses joueurs hommes, pour fêter une victoire en toute amitié. Pourtant, après le triomphe de l’Espagne face à l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du Monde féminine de Football, le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, a embrassé sur la bouche par surprise la joueuse Jenni Hermoso, au moment de la remise du trophée, sur le podium de l’ANZ Stadium de Sydney en Australie le 20 août 2023.

Le président de la fédération espagnole a embrassé sur la bouche l'attaquante Jenni Hermoso, qui ne demandait qu'à fêter son titre de championne du monde. Et non se faire agresser sexuellement. La footballeuse a exprimé son mécontentement face à ce geste totalement inapproprié. pic.twitter.com/vBzKgmsxe6

Jenni ha hablado del beso de Rubiales. 💬 “Eh, pero no me ha gustado”. 🎥 @Jennihermoso pic.twitter.com/yj8h1p3r5W

Dans une vidéo suite, on peut entendre l’attaquante dire avec un sourire gêné : « Eh, mais je n’ai pas aimé. » Au milieu des effusions de joie et du désir de garder bonne figure lors de ce moment hypermédiatisé, difficile pour la joueuse de réagir comme elle le voudrait peut-être. Mais déjà, la séquence indigne une partie du pays qui parle d’agression sexuelle.

En effet, que le président prenne par surprise Jenni Hermoso, lui attrape la tête pour la contraindre au baiser, et qu’elle exprime explicitement après qu’elle n’y avait pas consenti pourrait entrer dans cette caractérisation que seule la justice est habilitée à porter. Le fait qu’il soit son supérieur hiérarchique pourrait même tenir lieu de circonstance aggravante, si jamais une plainte était déposée.

Lors d’une conférence de presse plus tard dans la soirée, Jenni Hermoso a cependant tenu à apaiser les choses, clamant qu’il s’agissait d’un « geste mutuel totalement spontané en raison de l’immense joie que procure la victoire d’une Coupe du monde », rapporte l’AFP notamment relayée par Libération :

« Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c’était un geste naturel d’affection et de gratitude. »