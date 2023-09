Fan de street food et de musique électro ? Vous allez adorer le Big Fest

Pour la 2e année, la squadra de Big Mamma organise son Big Fest sous les halles de la Felicità les 16 et 17 septembre. Au menu de ce festival de street food musical : des chef·fes étoilé·es, des masterclass qui donnent l’eau à la bouche et un line-up musical à faire pâlir de jalousie n’importe quel club cool.

Si manger un lobster roll délicieux en vous trémoussant sur de la musique de qualité avant d’enchaîner sur une masterclass d’un·e chef·fe étoilée est pour vous synonyme de week-end de rêve, voici l’événement food à ne pas manquer ce samedi 16 et dimanche 17 septembre à Paris : le Big Fest.

Après une première édition di grande successo de son festival de street food musical, l’équipe de Big Mamma réitère l’expérience ce week-end à la Felicità, dans le 13e arrondissement parisien.

Street food et bonne musique

Au menu de cette nouvelle fournée : des rencontres avec la crème de la crème des chef·fes du moment, de la pâtissière star Nina Métayer au chef étoilé Romain Meder, en passant par la cheffe philippine Erica Paredes ou encore le chantre de la cuisine responsable ​​Thibaut Spiwak.

Mais aussi des animations de folies. Durant ces deux jours, vous pourrez apprendre à concocter une pizza comme à Naples, tout apprendre sur l’art du caffè à l’italienne et même vous faire tatouer l’omoplate. Kids friendly, le Big Festival n’a pas oublié les bambinos en leur réservant des activités rien qu’à eux, comme une mini boum, une masterclass de pâtisserie pour petits et une rencontre avec leurs personnages de vos bandes dessinées préférées.

Les amateurs de musique ne seront pas en reste puisque le Big Fest est aussi un événement musical. Tout au long des deux journées, la squadra de Big Mamma a aussi prévu de nombreuses performances live et de dj sets d’exception sur la scène principale de la Felicità. Vous aurez ainsi la chance de vous trémousser sur les performances de Fakear, Dye, Pepperpot ou encore Antoine Assayas. Des dj sets sur la grande et belle terrasse de la Felicità sont aussi prévus pour une ambiance plus chill.

Ça vous tente ? On vous donne ci-dessous toutes les infos :

Où ? À La Felicità, 5 parvis Alan Turing, Paris 13e.

Pour acheter vos billets, c’est ici.

Samedi 16 septembre :

10 € samedi journée et 19 € samedi soirée concert

23 € samedi journée + soirée concert

Dimanche 17 septembre :

12 € dimanche journée

