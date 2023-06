Ce festival de roller Rendez-vous In Paris va vous faire rouler de bonheur

À Paris, du 21 au 25 juin 2023 se tient l’événement roller Rendez-vous In Paris organisé par l’association Flaneurz Roller Skating Club (qui assure des cours de patins hebdomadaires et d’autres événements ponctuels à Pantin). De quoi venir essayer (avec possibilité de louer des patins sur place) ou se perfectionner en rollers, ou même venir danser à pied.

Dans la rue comme sur les réseaux, vous voyez peut-être de plus en plus de personnes s’adonner aux patins à roulette. Alors que ce mode de déplacement sportif gagne en popularité, l’association Flaneurz Roller Skating Club présente la deuxième édition de son événement en forme de festival du roller, Rendez-vous In Paris. Du 21 au 25 juin 2023 se tiendront ainsi dans la capitale de nombreux workshops (pour apprendre à patiner, et même danser sur roulettes), des rollerdance parties (des soirées dansantes en patins) animées par de célèbres DJ, et même une conférence sur les liens entre l’histoire du hip-hop et le roller.

Rendez-vous In Paris fait rouler Paris comme sur des roulettes du 21 au 25 juin

Pas besoin d’être une personne experte de la roulette pour venir, puisque vous pouvez même louer sur place des patins afin d’effectuer vos toutes premières glissades, que vous soyez adulte ou enfant. Et même les personnes curieuses qui souhaitent danser à pieds au milieu des patineurs et patineuses le peuvent. Décidément, ça tourne toujours très rond dans l’univers du roller.

