Braque une banque dans l’Escape Game inspiré par La Casa de Papel !

Mis à jour le 3 avril 2020

En partenariat avec Escape Kit (notre Manifeste)

Ce 3 avril, Netflix met en ligne La Casa de Papel saison 4 ! Les braqueurs et braqueuses les plus célèbres de la plateforme font leur retour très attendu.

Pour l’occasion, Escape Kit te propose de t’infiltrer dans une banque avec tes potes… sans avoir à te déplacer !

Escape Kit est un chouette concept pour celles et ceux qui sont, comme moi, passionnées d’Escape Games, ces jeux à plusieurs dans lesquels on doit résoudre des énigmes dans un temps imparti pour sortir d’une pièce.

Si ce n’est pas toi qui vient à l’Escape Game, c’est l’Escape Game qui vient à toi : Escape Kit t’envoie le nécessaire pour transformer ton salon en Escape Game !

Avec des manuels et des accessoires à imprimer de ton côté, tu pourras mener ta bande de potes dans une aventure de déduction, de coopération et de lutte contre la montre.

Bonus : il n’y a aucune limite au nombre de joueurs et joueuses pouvant profiter de ce concept !

Casa de Papel oblige, Escape Kit propose un escape game qui s’intitule Braquage du siècle. En voici le pitch :

« Pour intégrer l’équipe du célèbre White Rabbit et entrer dans le cercle très fermé des plus grands cambrioleurs de l’histoire, il vous reste une dernière épreuve à réussir : dévaliser la banque centrale de New York, la banque la plus sécurisée au monde…

Votre objectif : récupérer le contenu du coffre 777 et quitter les lieux discrètement. Un complice a réussi désactiver le système d’alarme mais seulement pour une heure.

Une heure pour devenir riche et célèbre ! Serez-vous capable de réussir ce cambriolage historique dans le temps imparti ? »