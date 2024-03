L’astuce anti-seum : les trouvailles du net de la semaine

Allez hop, on en a marre de la déprime ambiante et de lire des infos anxiogènes. Bienvenue dans cette rubrique de la joie et de la bonne humeur (et du gros bordel, aussi).

Est-ce qu’on relance (encore) les Trouvailles d’internet pour bien commencer la semaine ? Non. Enfin presque non. Déjà parce que c’est le week-end, donc la semaine est terminée, et ensuite parce qu’ici, on ne trouvera pas que des vidéos et des photos marrantes. On va vous partager tout ce qui nous a fait sourire à la rédac, ce qui nous a mis du baume au cœur, ce qui nous a fait tellement rire qu’on en a recraché notre café par le nez (ne faites pas ça chez vous, ça fait mal), bref, on se libère du seum, et on respire par le ventre.

Les meilleures vidéos de la semaine

On commence avec le sacre (encore) d’Anatomie d’une chute. Ici, le casting doit répondre à une question simple : quel est votre film favori ? Meilleure réponse donnée : La Cité de la Peur (et on valide totalement ce choix cinématographique, si jamais ça intéresse quelqu’un) :

Four Favorites at the #Oscars with Team Anatomy of a Fall: Milo Machado-Graner, Swann Arlaud, Jehnny Beth, and Antoine Reinartz. ❄️



On enchaîne avec la meilleure des patineuses, Mrs Cynthia, qui a remballé pour toujours ses patins il y a peu :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Griffin (@the_griffin_brothers__)

Les infos mignonnes de la semaine

Vous vous souveniez de la vidéo la plus drôle au monde (oui, rien que ça), où un père de famille, Robert Kelly, expert en science politique, se faisait interrompre en pleine interview par ses mômes en roue libre ?

Eh bien, sept ans après cette scène hilarante, voici à quoi ressemble le petit dernier qui avait fait irruption en trotteur :

Dans un tout autre registre, une jeune collégienne a, pour un projet scolaire, réussi à récupérer les bouquets invendu du fleuriste de sa ville, pour aller fleurir les tombes du cimetière qui ne sont pas garnies :

La théorie du complot de la semaine

Si, comme beaucoup de monde, vous vous demandez bien où est passée Kate Middleton, sachez qu’elle est sûrement tombée amoureuse du boulanger dans un petit bled paumé qui ne sait pas qu’elle est une princesse, et qu’elle va l’aider à retrouver le vrai sens de Noël :

I know exactly where Kate Middleton is.



She's falling in love with a small town bakery owner who has no idea she's a princess and he's gonna help her rediscover the meaning of Christmas.



Soit ça, soit elle prévoit un truc en douce avec Lady Di :

« Ahh berk, c’est pas cool de faire de l’humour sur ça, c’est pas drôle, ouin, si ça se trouve, elle va vraiment pas bien » oui bah si ça se trouve, elle est aussi en train de vivre sa meilleure vie en Finlande avec des rennes et des Gin To. Who knows.

À lire aussi : Non mais attendez, il se passe quoi en vrai avec Kate Middleton ?

Les tweets mignons de la semaine

Enfin, terminons avec les tweets qui nous ont le plus fait battre nos petits palpitants :

🐾Dans cet Ehpad, en Seine-Maritime, les résidents ont le droit d'emménager avec leurs animaux de compagnie



Perenco au Guatemala, c’est fini.



La compagnie franco-britannique va cesser d’exploiter le pétrole et de détruire l’environnement du pays.



N’hésitez pas à partager vos propres bonnes nouvelles de la semaine dans les commentaires !