Les trouvailles d’Internet pour bien commencer la semaine #76

Les Trouvailles du net, épisode #76 : le meilleur remède pour lutter contre la morosité ambiante !

Salut mes petits champignons,

Alors, on est toujours bien en forme pour ce mois d’octobre ? En vrai, vous êtes dans quelle team : l’honnête qui assume totalement d’adorer ne rien foutre de ses week-ends et rester sous un plaid pendant qu’il pleut dehors, ou la team qui ment en faisant croire que ça la fait iech ? Vous pouvez tout dire hein, on est entre nous…

Perso, je suis dans l’équipe qui assume TOTALEMENT de ne pas vouloir foutre une patte dehors dès le 1er octobre :

What a shame… pic.twitter.com/YQcIWCGq7G — ✨Meg Adams (is working on her first book!) ✨ (@artbymoga) October 4, 2021 « Oh non, il va faire froid et pleuvoir tout le weekend… » « Oh, comme c’est dommage… »

Non mais je ne comprends pas, comme peut-on ne pas aimer l’automne quand même Le Creuset propose les plus belles cassolettes ?

La collection Halloween de Le Creuset 👀🎃 pic.twitter.com/pqUVUppmoA — Margaux (@Hortance_) October 4, 2021

Bon et sinon, assez parlé de l’automne, et passons plutôt à des vidéos de cascades qui ont été réalisées par des professionnels, et que vous ne devez pas reproduire chez vous (surtout si vous n’êtes pas un panda).

Excuse me he is doing parkour https://t.co/aTJdqkv3FA — Jessica Ellis (@baddestmamajama) October 2, 2021

Ou si vous n’êtes pas une abeille ni un renne :

Lorsqu’ils se sentent menacés, les rennes s’engagent dans un mouvement tourbillonnant (cyclonique) rendant impossible de cibler un individu et protégeant les faons au milieu. Ici, sur la péninsule russe de Kola, dans le cercle polaire arctique. #CSM pic.twitter.com/PM1BDD7ggA — Laurent Ozon (@LaurentOzon) March 31, 2021

Est-ce qu’on parle assez des chats tueurs ? Je ne crois pas :

View this post on Instagram Une publication partagée par Fabian (@classicalfuck)

Traduction : « J’aime les gens, comme j’aime mon thé : dans un sac, et sous l’eau ». Ah bah merci bien. Décidément, les chats, c’est rien que des bâtards :

pic.twitter.com/YiFkKYANhX — heɪz(ə)l (@cisgenderhaver) September 27, 2021 « Je suis si seul… Pourquoi est-ce que je dois vivre cette vie dans la solitude ? ME TOUCHE PAS PUTAIN ! Quand est-ce que cette solitude va s’arrêter ? »

En plus de ne pas avoir la lumière à tous les étages, les chats sont aussi des énormes drama queens, comme chacun sait.

View this post on Instagram Une publication partagée par mon chat est fou (@mon_chat_est_fou)

Oui, ils sont visiblement instables. Mais moins que ceux qui ont remporté la palme du drama lors des Trouvailles de la semaine dernière, j’ai nommé les huskies :

View this post on Instagram Une publication partagée par Huskies Global (@huskies.global)

Oui, ils ne sont pas seuls dans leur tête, mais ça ne nous empêche pas de les aimer très fort, même quand ils ont une gueule de con.

View this post on Instagram Une publication partagée par Huskies Global (@huskies.global)

Je sais, la chanson des « babines coincées dans les dents » reste en tête, mais bonne nouvelle, elle reste vachement moins dans la caboche que celle de Ryan Reynolds et Will Ferrell :

View this post on Instagram Une publication partagée par Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Et sinon, vous saviez comment on tournait les pubs des sandwichs qui tombent ? Je suis fascinée.

Aujourd'hui j'ai appris comment ils tournaient les plans "sandwich qui tombe" dans les publicités pic.twitter.com/1bX9IYfDO0 — Metrokun (@Metrokun) October 7, 2021

Un autre truc fascinant, c’est l’aplomb que peuvent avoir les mômes :

La nièce d’un pote quand elle m’a demandé où était ma maman et que j’ai répondu « Elle est au ciel avec Dieu » elle m’a répondu « Appel là pour qu’elle descende » 🥲 https://t.co/Uc07zzAdP8 — 𝕽. (@Amazone_Dark) October 7, 2021

Tout le monde le sait de toute façon : les enfants sont les trucs les plus stressants du monde.

Des fois je pense que ma vie est stressante et puis je vois des profs guider un groupe de 25 élèves de CP dans le métro — Ostpolitik 🗞️ (@Ostpolitik) October 7, 2021

Ah non c’est vrai, le truc le plus stressant, c’est les actualités du moment, pardon, au temps pour moi.

"Bonjour, nous avons bien enregistré les deux informations très importantes de la semaine, à savoir la fraude massive des Pandora Papers et les 300.000 victimes d'abus sexuels dans l'église, c'est pourquoi nous proposons de débattre prioritairement de l'immigration" — Matteu Maestracci (@MMaestracci) October 6, 2021

Ouais, on en a toutes et tous ras la moule :

Heureusement qu’on nous le dit, on l’aurait pas vu sinon.

Allez, je termine ces Trouvailles avec le jeu de mots le plus pété de la semaine (mais qui vous fera sourire, je le sais) :

Savez-vous comment différencier un hamster mâle d'un hamster femelle ?



Il faut le prendre délicatement, poser son petit ventre chaud et doux contre votre oreille, et écouter.



… Parce que dans le corps des hamsters dames, il y a des marins qui chantent.#DropsTheMic — ᕳ Krysalia ᕲ ✂️ 🎃 (@KrysaliaH) October 7, 2021

Bisous mes biscottes au fromage, et à bientôt !