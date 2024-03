L’astuce anti-seum : les trouvailles du net de la semaine du 18 mars

Bienvenue dans cette rubrique de la joie et de la bonne humeur (et du gros bordel, aussi), qui nous évite de nous focaliser sur les infos anxiogènes.

On se libère du seum, on respire par le ventre, et on pense aux choses chouettes (et drôles) qui sont arrivées cette semaine.

Les meilleures vidéos de la semaine

On commence avec ENCORE Anatomie d’une chute, qui décidément a la palme de tout. En plus des multiples récompenses du film, sachez également que les plans, durant les Oscars, où on voyait Messi le chien taper dans ses (fausses) pattes, ont été tournés en amont de la cérémonie, pour ne pas stresser le toutou. Je ne sais pas pourquoi, mais moi cette information réchauffe mon petit cœur pro-SPA :

Ils ont tourné les scènes de Messi avant la remise des prix pour ne pas stresser le chien pendant les #Oscars pic.twitter.com/NWgWHHhlB1 — DISNEY FLIX FR (@disneyflixfr) March 11, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

On passe le niveau au-dessus, niveau larmichette, avec cette femme de 95 ans, supportrice de Nottingham Forest, qui retourne au stade encourager l’équipe alors qu’elle n’y avait plus posé une patte depuis qu’elle avait commencé à perdre la vue. Attention, la chair de poule est là :

💚⚽️ Vera Hill, supportrice de Nottingham Forest âgée de 92 ans, a commencé à perdre la vue il y a quinze ans. Depuis, elle n'était jamais retournée au stade ! Le club anglais a donc décidé de l'inviter pour lui faire revivre cette expérience ! 👏pic.twitter.com/2ayYTgboMO — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) March 17, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les infos cools de la semaine

En pop culture, voici une petite nouvelle qui nous met en joie : la géniale Charlotte Le Bon rejoint le casting de la prochaine saison de The White Lotus !

Charlotte le Bon au casting de la saison 3 de THE WHITE LOTUS !



Là v’là la bonne nouvelle ! 😍 pic.twitter.com/JXINJ1MIPQ — Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) March 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’info écolo de la semaine, c’est le village Elne, dans les Pyrénées-Orientales, qui nous la donne : la commune a décidé de remplacer les parkings du centre-ville par des potagers urbains. Le but ? Recharger les nappes phréatiques et faire du bien aux sols :

Depuis avril, la commune d’Elne (Pyrénées-Orientales) installe dans le centre-ville des potagers urbains à la place des parkings.



Le but : recréer des réserves utiles dans les sols et recharger les nappes phréatiques.



À lire sur le site de Reporterre ⬇️https://t.co/VB1wEbkaYl — Reporterre | Le média de l'écologie (@Reporterre) March 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les tweets drôles de la semaine

Un tweet plein de sagesse, comme on n’en fait plus :

"Tous les matins je me réveille en me demandant ce que je peux faire pour les français."

C. Hanouna

…

Bah recouche-toi!! — Citoyen de la 6ème République 🔻🐢🌍🆙️ (@1nocomment) March 14, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Je vais ressortir cette photo à chaque fois qu’on me demandera pourquoi j’ai quitté Paris :

Il reste encore 2 places là https://t.co/XyacaFw7Ah — t. (@cmoitibo) March 12, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Tiens, un chat :

À chaque fois qu'un homme nous menace de finir seules avec des chats je leur demande ce qu'ils ont de mieux qu'un chat et j'ai jamais eu de réponse bizarrement — Eve Piper (@Eve_Piper_) March 17, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

On termine avec une note d’espoir de la part des futures générations, qui n’ont pas le temps d’être prises pour des paillassons :

Mon petit frère a démissionné de son stage (1 semaine) parce que « on me fait travailler comme un employé » https://t.co/JeEP4ipWs4 — Gnamé 🥷 (@mrsdiarra_) March 15, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À la semaine prochaine !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.