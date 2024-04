12 choses que les hommes feraient bien de tester (après le simulateur de règles)

La semaine dernière, des députés de tous bords politiques ont « découvert » les douleurs menstruelles grâce à un simulateur. Que leur curiosité ne s’arrête pas là…

Mercredi 27 mars 2024, l’article 1 de la proposition de loi « Reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail », qui prévoyait d’instaurer un congé menstruel en cas de règles douloureuses et incapacitantes, a été rejeté à 16 voix contre 16. Ses défenseurs avaient pourtant sorti le grand jeu : à quelques jours des débats, des députés de tous bords politiques avaient été soumis à un simulateur de douleurs menstruelles et devaient tenter, en vain, de reproduire une lecture dans l’hémicycle sans se tordre le bide.

À la rédaction de Madmoizelle, cette expérience, retranscrite en vidéo et largement relayée sur les réseaux sociaux, nous a fait autant sourire que grincer des dents. L’absurdité des réactions du style « Ça fait super mal en fait ! » rappelle encore et toujours qu’on ne croit pas les femmes sur parole. Alors même que selon un sondage IFOP, plus d’une salariée sur deux déclare avoir des règles douloureuses (53 %) et affirme avoir déjà rencontré des difficultés liées à ses règles au travail (65 %), les hommes ont besoin de vérifier par eux-mêmes.

Dans un monde idéal, on ne soupçonnerait plus systématiquement les femmes d’exagérer et on voterait avec joie des projets de loi censés leur rendre la vie plus facile. Mais, puisque nos compatriotes masculins sont davantage d’humeur testeuse que voteuse, on leur a dressé collectivement une petite liste (non-exhaustive) d’expériences susceptibles de les divertir. Avis aux aventuriers en panne d’inspiration…

Être payé 20 % de moins pendant un mois

« Ah ouais ça fait mal quand même ! ». Ben ouais, et c’est injuste en plus. Surtout à poste et compétences égales.

Rentrer chez soi de nuit la peur au ventre

Avec un simulateur d’hypervigilance offert en prime et les oreilles qui sifflent à cause de tous les relous qui vous alpaguent. Attention aux torticolis : à force de se retourner pour vérifier qu’on n’est pas suivi, les trapèzes peuvent tirer. Mais n’ayez crainte : au bout de quelques sorties, votre réflexe « clés dans une main utilisées comme un objet pointu d’autodéfense » devrait s’affuter.

« Retenir » ses règles de couler

Comment ça la précarité menstruelle touche une étudiante sur trois ? Qui a *vraiment* besoin de serviettes hygiéniques quand il suffit juste de contracter son périnée ? Après cette expérience, vous devriez avoir la réponse.

Se faire couper la parole à chaque réunion pendant un mois

Non..mais.. je vous assu… Chut.

S’épiler le maillot parce que sinon ça fait « sale »

Qui n’a jamais connu la brûlure de la cire n’a pas voix au chapitre. Pour une expérience optimale, on vous propose aussi de tester toute une journée avec des talons qui donnent des ampoules ou un soutien-gorge dont les baleines vous scient la peau. Peut-être qu’après on nous fichera la paix sur les normes esthétiques / mainstream de féminité à « respecter ».

Être multitâches

On vous met au défi de lancer une machine tout en faisant à dîner et en terminant les devoirs de l’aîné. On entend déjà le « ah ouais, c’est pas facile en fait » bourdonner dans nos oreilles.

Retourner bosser deux mois après avoir accouché… ou juste accoucher

Qui veut essayer de retourner au bureau en ayant encore des saignements, les seins qui gouttent, un allaitement galère et une cicatrice d’épisio / de césarienne ? Ou mieux : qui veut tester les nausées, les 9 mois de grossesse à porter un être humain de 3,6kg qu’il faudra ensuite expulser de son corps ? QUI ?

Tester la ménopause

Les sautes d’humeur, les bouffées de chaleur, les vertiges, le système digestif sens dessus dessous… Et tous les effets secondaires auxquels vous pensez (ou non) pour composer ce cocktail explosif.

Porter la charge contraceptive pendant 30 ans

À ingérer quotidiennement des pilules dont les effets délétères sur la santé commencent tout juste à être connus. À subir les effets secondaires de sa contraception sans broncher. À payer de sa poche parce que monsieur n’aime pas les capotes / a peur du financement participatif.

Occuper un emploi à temps partiel contraint et forcé

Mais que faire de tout ce temps liiiiibre ? Quel glandu alors ! Comment ça vous n’en profitez pas pour aller au ciné ? Ah ça coûte 15 euros la place et votre salaire incomplet ne vous le permet pas ? C’est une fausse excuse ça, non ? Dans la catégorie emploi, on vous propose aussi de vous voir refuser un poste parce que vous êtes potentiellement en âge de procréer, ou père de beaucoup de jeunes enfants.

Ne pas recevoir votre pension alimentaire

Après tout, votre emploi à temps partiel contraint et forcé ne vous permet-il pas de supporter seul vos 3 enfants ?

Surveiller son verre en boîte

Ça aurait pu tenir dans la section « multitâche » : garder un oeil sur sa boisson, sur son sac, sur sa pote, sur le mec libidineux qui la colle, sur les gens autour… Sans oublier de s’amuser bien sûr !