La Métropole de Lyon va tester la semaine de 4 jours

À partir du mois septembre la Métropole de Lyon proposera à plus de la moitié de ses agents d’expérimenter la semaine de 4 jours pour « renforcer son attractivité ».

Beaucoup l’attentaient, Lyon l’a fait. À partir du 1er septembre 2023, la métropole va proposer à ses agents la semaine de 4 jours.

À terme, ce sont 120 services et 5 500 agents, soit 57 % des effectifs, qui sont concernés par ce dispositif. Et tous les corps de métiers sont touchés, que ce soit les postes administratifs, les fonctions supports, agents travaillant dans les maisons de la Métropole, chefs de projet, managers ou encore les directeurs.

17 millions d’euros de budget

Le but de cette mission ? « Redonner de l’attractivité à nos métiers, car depuis deux ans nous avons des difficultés de recrutement comme tous les employeurs du territoire », a déclaré le président de la métropole Bruno Bernard à Lyon Capitale. Quatre modes de travail vont être proposés aux salariés : deux scénarios sur une semaine de 4 jours, un sur une alternance de semaine à 4 et 5 jours et un sur une semaine de 4,5 jours.

Un moyen pour de nombreuses personnes, notamment les femmes, de mieux organiser leurs emplois du temps, tout en gardant leur salaire intact : « Nous allons adapter les plannings pour que chaque agent gagne en qualité de vie tout en préservant un service au public optimal pour nos habitants. Grâce à cette expérimentation, nous offrons la possibilité à plus de 900 femmes qui étaient à 80% de repasser à temps plein sur 4 jours et récupérer ainsi l’intégralité de leur salaire », a expliqué à Lyon Mag Zémorda Khelifi, vice-présidente déléguée aux ressources humaines de la métropole.

La mesure est portée par un budget de 17 millions d’euros et un premier bilan sera organisé au bout de six mois.

