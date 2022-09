Quel type de soutien-gorge pour sa forme de poitrine ? Suivez la guide TikTok

Sur TikTok, cette vidéo est devenue virale : cette experte en lingerie, qui a l’habitude d’en vendre à des clientes de toutes morphologies, présente avec bienveillance et pédagogie les différents types de soutien-gorge adaptés à chaque forme de seins.

En matière de soutien-gorge, tous les goûts sont dans la nature, certes, mais on peut également guider son choix en fonction de la forme de ses seins afin de s’assurer un rendu le plus confortable et flatteur possible. Sauf que c’est déjà une sacrée gageure de comprendre quelle taille on fait, celle-ci pouvant varier en fonction du moment de son cycle menstruel, de ses variations de poids, de musculation et d’âge, mais aussi en fonction des marques, hélas. À ce défi s’ajoute la multitude de types de soutien-gorge possible.

Pour contribuer à s’y retrouver plus facilement, Nicole Crook a tourné une vidéo pédagogique, simple comme bonjour, devenue virale sur TikTok. Entre sa publication le 8 août et aujourd’hui, son guide compte près de 9 millions de vues et 1 million de J’aime.

Ce guide de formes de soutien-gorge est devenu viral sur TikTok

Nicole Crook a fondé sa propre marque de lingerie, Bras & Honey, ce qui lui a permis de rencontrer des clientes de toutes les morphologies, de les conseiller au mieux, et d’apprendre de leurs besoins, attentes, et envies. C’est ce qui lui permet aujourd’hui de suggérer quel type de soutien-gorge apporte le plus de satisfaction à quelle forme de poitrine. Nicole Crook présente ainsi en légende de son TikTok :

« Vous êtes-vous déjà demandées pourquoi vous avez la bonne taille, mais le soutien-gorge ne vous va toujours pas ? C’est probablement dû à la forme [de soutien-gorge] que vous choisissez, peut-être pas pour votre forme [de seins]. »

La créatrice de lingerie suggère ensuite différents types de soutien-gorge en fonction de la forme de sa poitrine, à l’aide de schémas sur une ardoise. Si bien qu’on n’a même pas besoin de parler anglais pour comprendre cette vidéo pleine de pédagogie bienveillante.

Quel type de soutien-gorge convient le mieux à votre forme de poitrine spécifique personnelle ?

Pour les seins pendants, avec une forme allongée, elle recommande les soutiens-gorges à balconnet, dont les bonnets échancrés créent un rehaussement flatteur.

Pour les seins qui pointent dans des directions opposées et exposent la cage thoracique, Nicole Crook conseille les soutiens-gorges plongeants ou à soutien latéral.

Ou encore pour les seins avec une grande asymétrie (l’un particulièrement plus gros que l’autre), la fondatrice évoque l’existence de shapers latéraux : comme un petit rembourrage à glisser à l’intérieur du bonnet le moins rempli afin de créer un rendu plus uniforme.

Pour les personnes qui ont déjà trouvé soutiens-gorges à leurs seins, peut-être que ce TikTok enfoncera une porte ouverte. Mais vu les commentaires dithyrambiques qui l’accompagnent, ce n’est clairement pas de la science infuse pour tout le monde.

Rappelons enfin qu’on n’est pas obligée de chercher à avoir les seins symétriques, galbés, et réhaussés par un soutien-gorge, ni même obligée d’en porter un tout court. Chacune ses boobs, chacune son chemin, passez le message à vos voisines.

À lire aussi : Avant 10 ans, les shorts des filles sont déjà plus courts que ceux des garçons

Crédit photo de Une : Capture d’écran TikTok.

À lire aussi : La tendance est au dos-nu, alors voici quelques soutiens-gorge pour aller avec