Parlons enfin des seins qui tombent, ce complexe tenace

Oh my, cet article, et cette vidéo aussi, j'aurai pu l'écrire.

Je suis de la team très gros bonnet (H) qui compile les problèmes de recherches de fringues et de soutifs aux problèmes de dos.



C'est clairement mon complexe numéro 1. Un complexe que je garde caché parce que "ils sont si gros, pense à celles qui en ont pas" (eh ben, pour changer, j'en rêve de ne pas en avoir, on échange quand vous voulez). J'ai l'impression que mes boobs n'ont jamais cessé de grossir. En plus de complexant, ils sont handicapants : faire du sport, ce que j'aime pratiquer, devient un calvaire sans un méga soutif qui maintient à mort. Évidemment, c'est cher, et évidemment, j'ai pas les moyens. (merci cpt à Décathlon qui a étendu sa gamme cette année ou l'année derniere et qui me sauve !)



Je me joins au coup de gueule sur la non-représentation, c'est vraiment terrible, jamais on ne voit une modèle avec une forme de boobs non-académique. C'est sur que ça ne m'a pas aidée à les accepter.



Malgré tout ça, ayant des amies de la team no-bra (très petits bonnets) et ayant lu des madz team gros boobs se passer de soutifs sur ce forum, je me suis dit que ce confinement c'était le moment d'essayer, des fois que j'ai LA révélation dont mes potes m'ont parlée (quand on souffre, on se dit qu'il ne faut négliger aucune piste).

C'est pas arrivé du tout. Les premiers jours je ne bougeais juste pas, chaque mouvement un peu brusque me faisait mal, je les tenais quasi tout le temps. Je me suis un peu obstinée, en me disant que c'était un temps d'adaptation. Mais au bout de plus de 2 semaines, je me suis dit que, non, définitivement, ce sera team bra pour moi, du moins tant qu'ils seront aussi gros, car je pense sérieusement en faire retirer.

Cette expérience m'a permis de rajouter quelques vergetures à ma collection en plus (je suis ravie...)