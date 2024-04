Parce qu’elle ne portait pas de soutien-gorge, une passagère manque d’être débarquée d’un avion

La DJ Lisa Archbold a été prise à partie par une hôtesse de l’air, alors qu’elle venait d’embarquer sur un vol Delta. Celle-ci lui a reproché sa tenue prétendument inappropriée et contraire à la politique de la compagnie.

Free the nipple. En janvier dernier, la DJ Lisa Archbold effectuait un vol reliant Salt Lake City à San Francisco, aux États-Unis. Une fois tous les passagers à bord de l’engin, une hôtesse de l’air l’aurait prise à part pour lui demander de mettre une veste sous peine d’être débarquée de l’avion. La raison ? Sa tenue, jugée contraire au règlement de la compagnie aérienne. La jeune femme ne portait pas de soutien-gorge, et on lui aurait reproché son t-shirt fluide qui laissait deviner la forme de sa poitrine.

Des vêtements « offensants ou révélateurs »

« L’hôtesse lui a dit que lorsque des passagers portent des vêtements offensants ou révélateurs, la politique officielle de Delta est de les exclure du vol » a détaillé Gloria Allred, l’avocate de Lisa Archbold à la presse, jeudi 28 mars, dénonçant le comportement discriminatoire de la compagnie. Aux États-Unis, Gloria Allred est une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes et pour les droits civiques. En 1973, elle était notamment l’avocate de Jane Roe qui a donné son nom à l’arrêt Roe v. Wade, qui garantissait jusqu’en 2022 le droit à l’IVG aux États-Unis.

Contrainte d’obtempérer, Lisa Archbold a donc enfilé une veste, sans cacher sa sidération. « J’ai été prise pour cible et humiliée », a relaté la DJ, convoquée devant tous les passagers, telle une criminelle. « L’impuissance était pire que l’humiliation. »

Faire changer le règlement de Delta

La trentenaire n’a pas souhaité porter plainte mais a entamé des démarches publiques pour faire changer cette politique vestimentaire discriminatoire. Elle a notamment réclamé un rendez-vous avec le patron de Delta. Pointant du doigt les double standards qu’impliquent ce règlement, son avocate a martelé : « Les passagers masculins ne sont pas obligés de couvrir leurs t-shirts avec une chemise ou une veste. Ils ne sont pas non plus obligés de porter un soutien-gorge pour embarquer ou rester à bord d’un avion et les femmes ne devraient pas être obligées d’en porter. »

Selon Gloria Allred, le cadre réglementaire américain autorise les compagnies aériennes à exclure un passager d’un vol uniquement s’il représente un risque pour la sécurité de l’avion ou des passagers. « Ni ses seins ni ceux d’aucune autre femme n’ont jamais essayé de prendre le contrôle d’un avion », a-t-elle rappelé. « Les seins ne sont pas des armes de guerre et ce n’est pas un crime pour une femme ou une fille d’en avoir. »

