Le mode avion en avion, c’est vraiment utile ?

Manon, qui n’a pas une grande passion pour les boîtes de conserve volantes appelées « avion », s’est demandé pourquoi on nous demandait de couper nos téléphones en vol. Ça fait quoi si on ne le fait pas ?

Le « mode avion » sur un téléphone, c’est une option qui vous permet de couper toutes vos connexions à Internet (3G, 4G et Wi-fi) au réseau téléphonique, mais aussi au Bluetooth et au GPS.

Et si vous avez déjà volé dans une boîte de conserve géante (non non, je n’ai pas peur du tout), vous aurez sans doute remarqué que les commandants de bord ou les hôtesses et stewards vous demandent de mettre votre téléphone en mode avion avant le décollage, pendant toute la durée du vol, ainsi qu’à l’atterrissage.

Mais pourquoi ? Et il se passe quoi si on ne le fait pas ? L’avion explose ? Je vous explique tout.

Le mode avion en plein vol : un principe de précaution

En fait, si l’équipage vous demande d’éteindre votre téléphone ou de le mettre en mode avion, c’est parce que votre appareil peut créer des courants magnétiques qui peuvent engendrer des perturbations avec les équipements de l’avion. Équipements qui permettent au pilote de communiquer avec l’extérieur, ce qui est quand même très important, surtout pendant le décollage et l’atterrissage.

Mais en vrai, sauf si votre téléphone a été créé par un petit génie maléfique qui veut détruire le monde façon gros méchant dans Les Indestructibles, y a peu de chances qu’il perturbe l’avion s’il n’est pas éteint.

Nicolas Larrieu, enseignant-chercheur au laboratoire télécom de l’Ecole nationale de l’aviation civile à Toulouse avait déclaré à France Info :

« À ma connaissance, il n’a jamais été prouvé qu’un signal aussi faible que celui émis par un téléphone puisse créer des interférences sur la réception d’un autre signal envoyé à un avion, et qui transite par radar ou satellite. Les composants électroniques présents dans un avion sont beaucoup plus élaborés que ceux que l’on trouve dans les appareils destinés au grand public, qui sont incapables ‘d’arroser’ suffisamment les signaux pour brouiller efficacement les communications.» France Info

Bon ok, ça me rassure un peu. Mais du coup, pourquoi l’équipage continue de demander de mettre nos téléphones en mode avion si ce n’est pas dangereux ?

Le mode avion en plein vol : ce n’est plus obligatoire, en théorie

Même si depuis septembre 2014, l’Agence européenne de la sécurité aérienne a décidé d’autoriser l’utilisation normale des téléphones portables pendant les vols, ce sont les compagnies qui ont le mot final.

La compagnie aérienne devra passer par un processus d’évaluation, garantissant que les systèmes de l’avion ne sont en aucun cas affectés par les signaux de transmission des appareils électroniques portables. C’est pour ça que dans certains avions, vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone, et dans d’autres non. Et le mieux à faire, c’est d’écouter ce que l’équipage vous dit.

Mais en dehors des problèmes techniques que l’utilisation de votre smartphone pourrait engendrer, mettre son téléphone en mode avion est aussi utile pour d’autres raisons : pour que vous écoutiez les consignes de sécurité et que vous soyiez attentive à ce qui est dit.

Peu importe si vous savez déjà où se trouvent les issues de secours, que vous savez comment mettre un masque à oxygène ou que vous connaissez les techniques pour gonfler votre gilet de sauvetage, vous vous devez d’écouter, encore et encore, ce qui est dit.

Déjà, c’est plus respectueux pour celles et ceux qui bossent et qui répètent inlassablement le même discours pour votre sécurité, et puis un petit rappel ne peut pas faire de mal.

Vous imaginez, en cas de dépressurisation, si vous ne savez plus comment on met un masque à oxygène ? Vous accepteriez de possiblement mourir ou de faire un malaise parce que vous n’avez pas réussi à lâcher Twitter pendant le décollage ? Ce serait dommage.

Le mode avion en plein vol : le changement de politique est coûteux pour les compagnies

Comme je vous le disais plus haut, les compagnies qui souhaitent autoriser leurs passagers à utiliser leur téléphone portable, tablette et autres technologies pendant le vol, doivent faire passer moult tests de sécurité et faire tester toute la flotte des avions, ce qui prendrait beaucoup de temps et serait couteux.

Certaines compagnies préfèrent donc tout simplement interdire l’utilisation des smartphones pour s’épargner cette peine. Nicolas Larrieu l’explique :

« Moderniser les processus prend toujours plus de temps dans le monde de l’aviation que dans celui des autres transports. Avant d’être mis en place, chaque nouveau matériel doit être testé, homologué et réglementé pour des impératifs de sécurité. » France Info

Même si la technologie avance très vite et que bientôt, il sera probable que le wi-fi soit disponible à bord, il vaut mieux, en attendant, respecter les consignes de sécurité et lire un bouquin, boire un coup, regarder par la fenêtre, ou mater le film diffusé par la compagnie aérienne si votre vol est trop long.

Puis au moins, tant qu’on ne peut pas passer de coup de fil, vous vous éviterez le supplice relou d’entendre votre voisin ou voisine raconter sa life au téléphone pendant 3 heures de vol, et ça, c’est quand même pas plus mal.

