La tendance est au dos-nu, alors voici quelques soutiens-gorge pour aller avec

Si l’été rime souvent avec dos-nu, dur dur de trouver un soutien-gorge avec un bon maintien si l’on ressent l’envie d’en porter. Voici des options pour aller avec ces superbes robes, combinaisons, blouses et autres mailles estivales !

Habituée à saucissonner le corps des femmes, la mode regorge de jeu de découpes audacieuses depuis quelques saisons. Si les ouvertures d’aisselles, de côtes, et autres décolletés de fesses peuvent s’avérer clivants, rien de tel qu’un bon vieux dos-nu pour mettre tout le monde d’accord…

Ou presque, puisque ce genre de (dé)coupes de vêtements invite a priori à se passer de soutien-gorge, histoire de ne pas laisser dépasser d’éventuelles bretelles disgracieuses.

Team soutif apparent, invisible ou no-bra avec des dos-nu ?

Mais rappelons qu’il n’y rien de mal à laisser apparaître un soutien-gorge. On peut même en faire un parti pris. Rien de mal non plus à sortir sans soutien-gorge même si on a une forte poitrine ou des tétons apparents — qui ne sont jamais une invitation, aussi pointus soient-ils !

Une fois ces rappels élémentaires faits (plus faciles à écrire qu’à intérioriser, évidemment), sachez qu’il existe aussi des soutiens-gorges spécialement conçus pour s’accommoder avec des dos-nus avec un vrai maintien digne de ce nom.

Car si les plus petites poitrines peuvent tenter les modèles sans bretelles à l’allure d’escalopes crues qui se collent à la poitrine avant de rapprocher les seins par un jeu de laçage, cela fait rarement l’affaire dès qu’on dépasse le bonnet C.

RIP aux petits soutifs autocollants décollés trop tôt, dans les couloirs de l’open space ou le dancefloor d’une soirée en présence de son crush…

Ces solutions de lingerie qui sauvent la vie des seins en dos-nu

Heureusement, certaines marques redoublent d’ingéniosité pour imaginer des vrais soutifs qui tiennent en place et maintiennent vraiment les boobs. Ce, grâce à de longues bretelles qui se croisent très bas dans le dos afin de pouvoir dévoiler cette partie du corps tout en garantissant de bien soutenir la poitrine !

Mention spéciale à la marque experte en la matière, Back to Glam, co-fondée par la créatrice de robes de mariée Stéphanie Wolff et son associée Marie-Laure Picard, et leur innovation brevetée de soutien-gorge qui va des bonnets A à E. C’est un budget au départ, mais le retour sur investissement se ressent dans la durée, promis. Vos boobs qui vous diront merci !

Sans surprise, c’est le genre de soutien-gorge parfait pour aller avec les robes de mariées dotées d’un dos-nu vertigineux, par exemple.

Soutien-gorge grand dos-nu multi-positions, Back to Glam, à partir de 95€.

Body en polyamide à décolleté carré et profond dos-nu, Noo, 70€.

Soutien-gorge push up dos-nu, Wonderbra, 45,90€.

Soutien-gorge adhésif dos-nu sans bretelles, Magic, 36,99€.

Soutien-gorge dos-nu multi-positions, La Redoute Collections, 22,99€.

Soutien-gorge multi-positions dos nu, Simone Pérèle, 89€.

Bande nude “rallonge” pour adapter un soutien-gorge classique aux dos-nus, Undiz, 4,95€.

Ces fringues dos-nu auxquelles on ne tourne pas le dos cet été

Robe courte dos nu en satin de polyester imprimé fleur, Lashes of London, 76,99€.

Robe longueur midi en popeline de coton biologique avec fronces et rubans à nouer dans le dos, Vero Moda, 28,65€ au lieu de 40,99€.

Robe de plage longue en viscose à dos nu croisée à la taille, Asos Design, 41,99€.

Robe longueur midi en viscose imprimée, Promod, 59,95€.

Robe longueur genoux en 82% viscose, 18% polyamide à col rond, manches ¾, taille élastiquée avec ceinture cordelette, et dos-nu, Sessun, 98€ au lieu de 245€.

Robe blazer dos nu en polyester bordé de dentelle, Lashes of London, 89,99€.

Combinaison pantalon dos-nu en 100% lyocell, Promod, 49,95€.

Photo credit : pexels-rachel-claire-4993203