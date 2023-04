Vans sort de nouvelles sneakers inspirées du surf qui se veulent éco-responsables

Déjà bien fournie pour le skate, la marque de chaussures de sport la plus emblématique de Californie étoffe son offre pour le surf. Après les bottines, c’est au tour des sneakers d’être réinterprétées pour la plage. Mais ce sont les nouveaux sabots de plastique Slip On Mule TRK de Vans qui nous ont le plus tapé dans l’œil.

Les Vans sont-elles indémodables ? Sous la société mère VF Corp., Vans a enregistré une croissance à deux chiffres chaque année entre 2004 et 2019. Mais l’élan de la marque californienne fondée en 1966 a commencé à s’essouffler dernièrement, comme le chiffre Business of Fashion : ses ventes ont augmenté de 24 % entre mars 2018 et mars 2019, mais ont chuté de 13 % durant le dernier trimestre de 2022. Pour pallier cette baisse, la marque de sneakers cherche donc à se renouveler. Et pour cela, outre de nombreuses collabs, Vans signe une nouvelle collection inspirée par l’univers du surf, qu’on peut clairement détourner pour la ville.

Vans sort sa Slip On Mule TRK pour les adeptes de sabots de plastique

Connue pour être la marque préférée des adeptes de skateboard, Vans s’attaque donc à un tout autre sport de glisse. Elle vient de sortir de nouvelles mules, conçues en un bloc de matière synthétique souple et waterproof, qui s’enfilent aussi facilement qu’elles se retirent, comme le permet le fameux modèle Slip On de la griffe qui détourne ici son design.

Ces nouveaux sabots de plastique s’ornent de petits trous carrés comme le damier signature de la marque, afin de pouvoir marcher dans l’eau avec, se rincer aisément, ou encore pour éviter d’accumuler trop de sable.

La Slip On Mule TRK de Vans s’équipe d’une semelle gaufrée à crans pour une bonne adhérence. Et si cette chaussure vous rappelle sûrement des Crocs, ce n’est sûrement pas un hasard : vu les ventes insolentes des plus célèbres sabots de plastique, cela donne peut-être des idées à la concurrence.

Vans décline ses sneakers iconiques selon l’univers du surf

Mais la marque californienne affirme son identité en déclinant ses modèles signature pour l’univers aquatique. Sa nouvelle collection Surf VR3 présente notamment trois modèles : la Circle Vee à 115 € (qui reprend le design de l’Authentic), l’UltraRange à 125 € (fidèle au design du même nom), et la Style 36 Decon à 85 € (qui mixe tous les codes maison). Et ce, avec un effort particulier sur l’éco-responsabilité puisque leur doublure se taille dans un mélange de 50 % coton bio, 50 % coton recyclé, et les lacets en fibre de jute.

La Circle Vee va encore plus loin grâce à sa semelle extérieure en caoutchouc naturel issu de cultures régénératives, au sein d’exploitations agricoles soutenant la diversité, le cycle de l’eau et la qualité des sols. Sa tige en tricot se compose quant à elle de 48 % de coton bio, 47 % de chanvre et 5 % de nylon. Cela évite d’avoir à découper et coudre plusieurs empiècements, donc limite les déchets de production.

À noter que Vans proposait déjà des bottines de surf : la 2 Mid 3 mm à 80 € (qui arrive à la maléole), la Surf 2 Hi V 5 mm à 100 € (qui monte au-dessus de la cheville), et la Surf Hi St 3 mm à 90 € (même hauteur, mais qui le gros orteil séparé pour assurer une bonne préhension par temps froids). Les nouvelles sneakers viennent donc compléter l’offre surf de la marque californienne avec style.