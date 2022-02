Vans et Crayola veulent qu’on colorie nos sneakers, et c’est beaucoup trop mims

La fameuse marque de sneakers adorées des skateurs et celle de craies de cire s’associent pour sortir des baskets, vêtements et accessoires en forme d’hymne au coloriage, à la personnalisation, et à l’expression de soi.

Sans jamais se démoder, les Vans traversent les époques. Alors qu’elles reviennent particulièrement en hype aux pieds de Mary-Kate Olsen, Rihanna, ou encore Kim Kardashian, voilà qu’elles s’offrent une nouvelle couche de désirabilité. En effet, la marque californienne fondée en 1966 se ré-associe à Crayola pour proposer des Vans qui n’attendent que d’être crayonnées.

Vans et Crayola sortent des sneakers, vêtements et accessoires pro-coloriage

La dernière fois, c’était en 2010 et ça avait été un franc succès. Alors autant remettre ça, puisque dans plein de collèges-lycées, des ados s’amusent déjà à personnaliser leurs Vans en les stylotant.

Vans et Crayola créent cette foi-ci une collection colorée de chaussures, de vêtements et d’accessoires au design inspiré de l’univers ludique et bariolé des fournitures scolaires de la fameuse marque de craies de cire, fondée en 1885.

Quelques pièces de la collection Vans x Crayola, disponible depuis le 18 février 2022.

Les styles Authentic Van Doren Inspired et Authentic DIY/Sketch Your Way se parent ainsi d’extraits de livres de coloriage qui invitent. La tige blanche de la ComfyCush SK8-Hi devient quant à elle une toile vierge prête à être personnalisée. Les fameux modèles Vans Classic Slip-On et SK8-Hi présentent une semelle en caoutchouc texturé qui n’attend que d’être crayonnée. Un mini sac à dos Vans x Crayola se pare même d’une poche fantaisie exprès pour avoir des crayons à portée de main toujours avec soi.

Des t-shirts, hoodies, et casquettes complètent cette collection pour les adultes et les enfants. Elle s’avère d’ores et déjà disponible depuis le 18 février 2022 sur le site de Vans ainsi qu’une sélection de points de vente physique. Alors à vos crayons, prêtes, feu, coloriez !

6 pièces Vans x Crayola qui valent le coup de crayon

Chaussures Vans x Crayola Authentic — 75€.

Chaussures Vans x Crayola Comfycush Old Skool — 105€.

Chaussures Vans x Crayola Authentic DIY/Sketch your way — 75€.

Sac à dos Vans x Crayola Construct Skool — 55€.

Casquette Vans x Crayola Snapback pour enfant — 28€.

Chaussures Vans x Crayola Old Skool Velcro enfant (des pointures 27 à 34) — 60€.

Crédit photo de Une : Vans x Crayola.