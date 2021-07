6 paires de patins à roulettes pour cruiser avec style

Ces patins à roulettes vont vous donner envie de vous mettre à la glisse urbaine, que ce soit pour gagner du temps sur vos trajets quotidiens, pour des balades sportives tendres avec vos genoux, ou même pour danser lors de roller disco parties !

Effet secondaire inattendu de la pandémie : tout le monde a envie d’air frais après avoir été trop longtemps confiné. Alors pourquoi ne pas le faire sur des roulettes ?

En plein retour de hype, le roller quad — c’est-à-dire le patin à roulettes positionnées en carré (et non en ligne, ce qu’on appelle alors rollerblade) — a envahi YouTube, TikTok, Instagram, de plus en plus de rues, et même les podiums de mode !

Si on ne risque pas de devenir aussi à l’aise que la talentueuse patineuse-influenceuse Oumi Janta en un jour, on peut toujours commencer, s’entraîner, et surtout s’amuser grâce à des modèles fonctionnels, abordables, et stylés.

En plus d’être particulièrement esthétique et amusante, cette discipline sportive et artistique permet de travailler le sens de l’équilibre, les réflexes, la coordination. Cela muscle aussi l’ensemble du corps, en particulier les abdos, les fessiers, les cuisses et les mollets. C’est également une bonne manière de faire du cardio, beaucoup moins agressive pour les genoux que le running ou la corde à sauter.

Une fois que vous aurez appris le b-a-ba du patin à roulettes, vous pourrez vous mettre au jam skating histoire de danser comme une pro pendant des roller disco parties endiablées !

6 paires de patins à roulettes pour se déplacer, se balader et même danser

Patins à roulettes au fini holographique et certifiés végans par PETA, Impala, 119,95€.

Roller artistique quad, Oxelo par Decathlon, 45€.

Patins à roulettes rose certifiés végans par PETA, Impala, 119,95€.

Rollers quad jaunes ornées d’un motif arc-en-ciel, Moxi Skates, 119,95€.

Patins à roulettes blancs certifiés végans par PETA, Impala, 119,95€.

Baskets Adidas Pro blanches rayées de bleu, avec partie roulante amovible, Flaneurz, 370€.

En parallèle de bons patins à roulettes qui vous permettront de vous initier sans vous ruiner, pensez à investir dans des protections pour protéger vos articulations : une chute est vite arrivée, et il ne faudrait pas qu’elle vous dégoûte à l’idée de pratiquer. Allez, roulez jeunesse !

Photo credit : capture d’écran Instagram @oumi_janta