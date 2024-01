Horoscope 2024 : quel sextoy pour votre signe astrologique ?

Après une étude approfondie des astres, Madmoizelle, est en mesure de vous conseiller le sextoy le plus adapté à votre signe astrologique… Avec lui, c’est sûr, vous allez voir des étoiles !

Aaah, le début d’année. Ses bonnes résolutions qu’on tient plus ou moins, sa météo toute grise et son moral raplapla. Mais pas d’inquiétude, pour vous aider à affronter cette période un peu déprimante, Madmoizelle a la solution !

En 2024, notre bonne résolution à nous, c’est de vous donner du plaisir. Littéralement. Alors la rédaction est allée consulter les astres pour vous dégotter les jouets les plus adaptés à vos personnalités. Parce que, côté cul, les envies peuvent être aussi différentes et éloignées que les caractères d’une Scorpion et d’une Bélier…

Pour que tout le monde y trouve son bonheur, nous vous avons concocté une superbe sélection de 12 sextoys haut de gamme, tous tirés du catalogue de la marque LELO. Un gage de qualité pour des jouets qui, c’est sûr, sauront vous expédier au septième ciel !

Avec MADMOIZELLE10, profitez de -10% supplémentaires sur l’ensemble des promotions du site LELO

Bélier : droit au but !

Les Bélier sont souvent du genre à foncer dans le tas, mais attention à ne pas confondre leur impulsivité avec de l’impatience ! Cette belle énergie prouve tout simplement leur côté audacieux.

Aussi, quand la femme Bélier veut son orgasme, mieux vaut ne pas se mettre en travers de sa route et la laisser prendre les choses en main avec son LELO Enigma Wave. Avec ses trois moteurs rudement efficaces, le double orgasme ne va pas se faire attendre…

Procurez-vous le LELO Enigma Wave sans plus tarder !

Taureau : une fiabilité à toute épreuve

Derrière leur grande paire de cornes un peu intimidante, les Taureau sont des personnes sensibles et d’une grande sensualité ! Ce sont aussi des personnes très fiables, qui aimeraient bien que cette exigence soit partagée par leurs proches… et leurs jouets.

Quoi de mieux pour les satisfaire que le LELO Sona 2 Cruise ? Un stimulateur clitoridien tout en nuances, parfait pour obtenir ce qu’on est venue chercher et qui ne vous laissera pas tomber.

Découvrez le LELO Sona 2 Cruise dès maintenant

Gémeaux : la curiosité n’est pas un défaut

Aaaah, les Gémeaux. Des personnes qui s’expriment beaucoup et qui sont souvent très douées pour communiquer leurs envies. Et des petits curieux, en plus…

Pour satisfaire leurs désirs, la reco c’est le LELO Ina Wave 2 : de quoi partir à l’exploration de ses zones érogènes en stimulant simultanément le clitoris et le point G, et en faisant varier l’intensité pour découvrir de nouvelles sensations !

Procurez-vous le LELO Ina Wave 2

Cancer : Oscar du meilleur fantasme

Il ne faut pas trop les brusquer, les Cancer. Attachés à leurs petites habitudes et plutôt du genre sensible, ce sont des personnes capables de se faire des scénarios dignes d’Hollywood !

Une imagination débordante qui sera parfaitement mise à profit avec le LELO Sila Cruise, un sextoy tout doux pour prendre le temps d’explorer toutes les péripéties de son fantasme et atteindre un orgasme qui mériterait bien un Oscar du meilleur scénario !

Achetez l’iconique LELO Sila Cruise

Lion : rugir de plaisir

Pour repérer un Lion au milieu d’une pièce, c’est facile : c’est généralement la personne qui attire toute l’attention. Radieuse, fière et généreuse, la femme Lion a besoin d’être admirée et en tire une confiance en soi à toute épreuve.

Cette assurance se retrouve ans le choix de son jouet préféré, le LELO Soraya Beads. Un vibromasseur idéal pour découvrir le plaisir anal, une boule après l’autre…

Faites-vous plaisir avec le LELO Soraya Beads

Vierge : un peu de précision, enfin !

Du genre méthodique, les personnes Vierge sont consciencieuses et précises. Difficile de trouver des sextoys qui parviennent à remplir ce niveau d’exigence ! Et pourtant : avec le LELO Dot Cruise, les Vierge vont trouver leur bonheur.

Ce stimulateur clitoridien avec sa pointe toute souple et douce permet de localiser de manière ultra ciblée LE spot qui fait grimper au rideau. C’est carré, précis, les Vierge apprécient

Découvrez sans plus tarder le LELO Dot Cruise

Balance : pourquoi choisir ?

Dur, dur d’être une Balance ! Chaque situation impliquant de faire un choix – du dessert au resto jusqu’à la couleur des rideaux – devient une interminable suite d’hésitations, de renoncements, de changement d’avis…

Pour celles qui n’arrivent jamais à prendre des décisions, voici le LELO Ida Wave : deux moteurs pour du plaisir externe et interne, et une appli avec tout plein de modes de vibrations. De quoi prendre tout le temps nécessaire pour hésiter, tester, vibrer.

Procurez-vous le LELO Ida Wave

Scorpion : de l’intensité ou rien

La femme Scorpion aime les orgasmes qui lui ressemblent : passionnés et intenses. La vie est trop courte pour tourner autour du pot !

Pour elle, impossible de faire dans la demi-mesure, c’est le LELO Soraya Wave di-rect. Ou, tout simplement, le rabbit le plus luxueux du marché, avec des vibrations bien puissantes et des pulsations qui décuplent les sensations extatiques …

Découvrez le LELO Soraya Wave

Sagittaire : voyage en Orgasmie

Infatigables optimistes, les femmes Sagittaire sont souvent de grandes aventurières : rien ne leur fait peur, surtout pas de partir à l’autre bout du monde avec un tout petit sac à dos !

Et dans le strict nécessaire, il y a le LELO Sona 2 Travel : un vibrateur clitoridien au format mini mais aux orgasmes maxi, dont les ondes soniques valent à elles seules le voyage…

Profitez du LELO Sona 2 Travel

Capricorne : lentement mais sûrement

La femme Capricorne tient à ses petites habitudes : du genre prudent, elle n’aime pas trop sortir de sa zone de confort ou qu’on lui dise quoi faire.

Pour répondre à ce cahier des charges exigeant, le LELO Sila Cruise coche toutes les cases. Une stimulation toute en douceur du clitoris pour arriver, lentement mais sûrement, au résultat escompté. La femme Capricorne n’est pas pressée !

Découvrez les joies de la stimulation clitoridienne avec LELO Sila Cruise

Verseau : ne rien faire comme personne

Toujours du genre à se démarquer, les Verseau ! Originales (voire excentriques) et très indépendantes, ces personnes sont les premières à innover… surtout quand ça concerne leur recherche de plaisir. Pour cela, le LELO Soraya Beads est parfait : de quoi explorer l’univers du plaisir anal dans toutes ses sphères !

Faites-vous plaisir avec le LELO Soraya Beads

Poissons : à l’écoute du plaisir

Dernier signe et non des moindres, les Poisson sont réputés pour leur côté empathique, intuitif et sensible. Très connectée à ses émotions, la femme Poisson est à l’écoute de son corps et de ses envies.

Et pour les satisfaire, LELO Lily 3 est sa meilleure alliée : le jouet emblématique de la marque, repensé pour proposer encore plus de modes de vibrations et embarquer tous les Poisson dans des eaux voluptueuses.

Procurez-vous le LELO Lily 3

Voilà, vous êtes parées ! Comme ça, même si 2024 ne répond pas à toutes ses promesses, vous pouvez au moins être sûre d’une chose : cette nouvelle année sera pleine d’orgasmes, de frissons et de plaisir.

Et si votre ascendant prend le dessus ou que le sextoy LELO d’un autre signe vous fait de l’œil, écoutez votre intuition… 2024, l’année où on écoute ses envies ? Chez Madmoizelle, c’est un grand oui !