Et si le black friday était l’occasion de vous offrir un sextoy ?

Le Black Friday est le moment idéal pour craquer sur les petits bijoux haut de gamme de la marque LELO. Seul, à deux ou avec un jouet, il est temps de faire monter la température du mois de novembre.

Les vacances approchent et les applications de rencontre ne tiennent pas leurs promesses ? Glissez doucement vers une option sûre à orgasmes garantis avec des sextoys de la marque LELO bradés à des prix très attractifs. Offres groupées et cadeaux de qualité, votre corps ne sera pas le seul satisfait.

Avec l’arrivée de l’hiver et des soirées canapé, avoir une activité qui stimule les sens pour couper du quotidien est primordial et cela peut prendre la forme de la masturbation. Eh oui, c’est une autre manière de prendre soin de son corps et de son moral quand le froid s’installe. Adeptes des jeux coquins et des orgasmes, profitez du Black Friday pour pimenter votre sexualité.

Experte en la matière, la marque LELO vous entraîne sans complexe vers un monde de plaisir entre vibrations clitoridiennes et jeux anals stimulants. Découverte sensuelle ou aventure orgasmique, voici une liste de sextoys prêts à vous combler pendant le Black Friday.

Pendant le Black Friday faites-vous plaisir avec Lelo Si l’idée d’explorer l’anal ou de trouver de nouvelles sources plaisir vous intrigue, pendant le Black Friday, Lelo propose de belles réductions.

Et pour vous offrir une expérience pleinement satisfaisante voici un petit code promo pour vous permettre de succomber à n’importe quel trésor dédié à votre plaisir. Profitez de -5% supplémentaire sur tout le site avec le code MADMOIZELLE5

Vibrez de plaisir toute la journée

Le stimulateur clitoridien Sona 2 Travel // Source : LELO

Si vous êtes souvent en déplacement, vous serez vite adepte du stimulateur clitoridien de la marque LELO. Petit et discret, il se glisse facilement dans un sac à main ou dans une valise pour un voyage placé sous le signe du plaisir. Ne vous fiez pas à son design doux et élégant, quelques minutes suffisent pour un orgasme puissant.

Idéal pour se masturber, le Sona 2 Travel peut aussi ajouter du piment à deux quand il s’agit de faire monter le désir. Son étanchéité permet de tester de nouvelles expériences orgasmiques sous la douche puisque le vibreur fonctionne aussi sous l’eau, un moment coquin et sensuel à essayer dans l’intimité.

Retrouvez le Sona 2 Travel à prix réduit pendant le Black Friday

La double stimulation a tout bon

Le vibromasseur Enigma Wave // Source : LELO

Le Enigma Wave est plus qu’un simple jouet. Imaginé pour vivre un moment délicieux, à la fois vibromasseur et stimulateur clitoridien, tous vos sens seront sollicités. Si vous aimez vous masturber ou susciter la passion avec votre partenaire, ce sextoy saura vous combler.

Ses effets sont multiples : une tête vibrante qui titille le clitoris, une queue qui bouge doucement dans votre vagin à la manière d’un doigt délicat et de puissantes vibrations. Difficile de ne pas hurler de plaisir quand les trois moteurs vibrent à l’unisson.

La masturbation prend une toute autre dimension avec le vibromasseur Enigma Wave.

Profitez du Black Friday pour découvrir le Enigma Wave

Découvrez des sensations avec le sexe anal

Le Soraya Beads, un vibromasseur unisexe anal // Source : LELO

Le clitoris n’est pas le seul à avoir le pouvoir de provoquer des orgasmes. Même s’il est moins envisagé, l’anus a aussi cette faculté. Le sexe anal peut laisser dubitative si l’expérience est une nouveauté, un sentiment vite oublié avec les jouets adaptés. C’est pourquoi LELO a développé un incroyable chapelet idéal pour essayer la masturbation anale avec le Soraya Beads.

Ses quatre perles de tailles différentes en silicone permettent une découverte tout en douceur. Si vous aimez vibrer de plaisir, il suffit d’actionner le bouton pour jouer avec les huit modes de stimulation. Seul ou en duo, c’est toujours excitant d’explorer sa sexualité.

Le sextoy Soraya Beads, le vibromasseur idéal pour les débutants comme pour les adeptes du sexe anal.

Retrouvez le Soraya Beads à prix réduit pendant le Black Friday

Titiller le clitoris avec passion

Le stimulateur clitoridien LELO Dot Cruise // Source : LELO

Avec le LELO Dot Cruise, c’est l’orgasme garanti sans passer des heures à se masturber. Ce jeu pour adulte cible le clitoris et vous comble de bonheur. Le sextoy suit vos mouvements sans perdre en intensité pour vous entendre hurler d’un plaisir non dissimulé.

Si vous aimez les préliminaires, vous serez séduite par ce sextoy innovant. Cou, téton ou clitoris, il stimule la zone érogène caressée par de puissantes vibrations associées à de sensuelles ondulations. Les sensations sont multiples au contact de ce doux sextoy qui donne envie de le glisser doucement sur toutes les parties du corps.

Profitez du Black Friday pour découvrir le LELO Dot Cruise

Profitez de nombreuses offres liées à l’achat d’un jouet

Cette année encore, la marque LELO profite du Black Friday pour vous faire bénéficier de belles réductions et d’offres groupées sensationnelles pour décupler votre plaisir. Découvrez les jeux pour adultes avec une profusion de promotions, l’occasion parfaite pour pimenter sa vie sexuelle et ses masturbations.

Le meilleur des rabais ? Des cadeaux de maquillage luxueux à conserver ou à offrir. LELO ne plaisante pas avec le Black Friday et profite du mois de novembre pour titiller votre libido.