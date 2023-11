Black Friday : VEJA offre une réparation de baskets, plutôt que des promos qui incitent à la conso

Pendant que les marques rivalisent de prix cassés pour nous inciter à consommer toujours plus, d’autres luttent à leur façon contre la surproduction. À l’instar de VEJA qui offre, dans ses points de vente disposant d’un coin cordonnerie, une réparation de sneakers.

Contre la frénésie de consommation qu’est le Black Friday, ce jour de promotion éclair capable de court-circuiter toute réflexion, certaines marques éthiques œuvrent pour tout le contraire. C’est le cas de VEJA qui ne participe plus au Black Friday depuis 2019, et propose plutôt d’autres possibilités. Cette année, c’est Free Friday : plutôt que des promos, la marque de sneakers offre une réparation gratuite de baskets, et ce de n’importe quelle marque, ce vendredi 24 novembre 2023.

Les 4 boutiques VEJA où faire réparer ses baskets pour le Black Friday

Une belle initiative, certes, mais disponible dans les rares points de vente de VEJA disposant d’un coin cordonnerie, à savoir :

VEJA x DARWIN, BORDEAUX : 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN : 40 Boulevard Haussmann, 75009 Paris

VEJA BERLIN : Alte Schönhauser Str. 42, 10119 Berlin

VEJA MADRID : Calle del Barquillo, 44, 28004 Madrid

Le rôle de la mode pour passer d’une société d’hyperconsommation à une société du soin

D’ailleurs, maintenant que le gouvernement propose désormais un bonus réparation textile, on peut s’attendre et espérer que d’autres marques se mettent à proposer un coin réparation dans leurs points de vente physiques. C’est par exemple désormais le cas de Patine, entreprise à mission et certifiée BCorp (dont on avait reçu la fondatrice Charlotte Dereux dans le JT Mode), qui dispose dans sa boutique (8, rue Martel, 75010 Paris). Petit à petit, ce genre d’initiatives se multiplient, dans l’espoir peut-être qu’on parvienne peu à peu à passer d’une société d’hyperconsommation à une société davantage tournée vers la réparation, le soin. Et pour ça, la mode, en tant qu’industrie hyper polluante, mais aussi capable de susciter le désir, a clairement un rôle à jouer.