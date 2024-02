VEJA ouvre un lieu dédié à la réparation de chaussures et de vêtements

Alors que la marque française de sneakers éthiques VEJA propose déjà de réparer des chaussures de toutes marques dans ses boutiques de Bordeaux, Berlin, Madrid et aux Galeries Lafayette Haussmann, voilà qu’elle ouvre un nouveau lieu qui étend cela aux vêtements, dans son premier General Store.

La réparation est-elle un gros mot dans la mode ? Cela fait belle lurette qu’une grande partie du grand public préfère jeter ses vêtements et souliers usés plutôt que de tenter de les (faire) réparer. En atteste la disparation progressive du nombre de cordonnier·e·s : de 50 000 dans les années 1950, on n’en compte que 3 000 aujourd’hui. Mais qui oserait leur demander de réparer des sneakers, alors qu’on en porte de plus en plus ? Maintenant que le pays propose des aides financières pour la réparation, de plus en plus de marques se positionnent sur ce créneau pour attirer autrement le chaland, tout en affirmant leurs valeurs d’éco-responsabilité. Pionnier en la matière, avant même l’apparition de cette histoire de bonus réparation, VEJA ouvre carrément un nouvel espace dédié à cela.

VEJA continue de réparer des chaussures, et même maintenant des vêtements !

C’est dès juin 2020 que la marque française de sneakers a lancé son projet « Clean, Repair, Collect » pour prolonger la durée de vie des baskets de toutes marques grâce à la réparation, grâce à un premier espace cordonnerie à Bordeaux. À ce premier lieu se sont ajouté les Galeries Lafayette Haussmann à Paris depuis juillet 2021, puis des boutiques de Berlin et Madrid, et même une cordonnerie mobile dans un conteneur, en collab’ avec l’entreprise de réinsertion Log’ins. Et voilà maintenant qu’un nouvel espace prolonge cette initiative tout en l’élargissant aux vêtements, avec le premier General Store de VEJA à Paris.

Inauguré le 8 février 2024, ce lieu de 100 m2 dans la ville lumière réunit deux cordonniers qui y répareront tous les jours (oui, du lundi au dimanche) des baskets et des chaussures, ainsi qu’un tailleur pour prolonger la durée de vie des vêtements, de toutes marques (du lundi au vendredi). En plus de la réparation, la boutique proposera d’autres choses autour de l’univers de la chaussure, comme des livres, des chaussettes, des produits d’entretien, ou encore des lacets. Bref, un vrai spa du soulier, où l’on pourra aussi tenter de ressusciter ses vêtements.

L’occasion de rappeler qu’au-delà de VEJA, même si les cordonneries et retoucheries de quartier se font de plus en plus rares, elles peuvent toujours faire des miracles, donc pensez peut-être à les solliciter avant de jeter un article que vous pensez trop abîmer.

Découvrez le General Store, l’espace VEJA dédié à la réparation de chaussures et vêtements de toutes marques, au 11 rue de Marseille, 75010 Paris.

