Comment continuer de désirer les vêtements qu’on a déjà ? Le JT Mode avec Charlotte Dereux et Claire Roussel

Ce mercredi 20 septembre 2023, de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, Anthony Vincent reçoit la créatrice de vêtements prêt-à-reporter Patine, Charlotte Dereux, et la créatrice du podcast engagé sur la mode Couture Apparente, Claire Roussel.

Peut-on déprogrammer l’obsolescence dans la mode ? Dans cette industrie mondialisée, ultra-saturée et qui veut aller toujours plus vite, être une marque qui produit et propose des vêtements conçus pour durer, même s’user joliment, et inviter à les reporter encore et encore jusqu’à la corde a quelque chose de contre-intuitif. C’est pourtant le pari que font certaines marques, prônant la qualité de leurs matières premières, l’intemporalité de leur design, et le charme des vêtements patinés par nos habitudes de vie et le temps. C’est ce que le président de la fédération française du prêt-à-porter féminin, Yann Rivoallan, définit d’ailleurs comme la « durabilité émotionnelle ».

Peut-être est-ce là l’une des clés pour un style plus éthique, pour donner envie aux gens de consommer moins mais mieux : insister sur le plaisir et la fierté que l’on peut tirer de vêtements qu’on aime et entretient depuis longtemps. Pour en découdre avec cette industrie du rêve et du désir, où l’enchaînement de tendances et de nouveautés sert à faire paraître obsolète tout ce que l’on possède déjà et nourrit notre impression de n’avoir jamais rien à nous mettre, je reçois dans le JT Mode le mercredi 20 septembre de 19 heures à 21 heures sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, Charlotte Dereux, créatrice de la marque Patine, et Claire Roussel, créatrice du podcast Couture Apparente.

Charlotte Dereux et Claire Roussel, invitées du JT Mode du 20 septembre 2023

Qui est Charlotte Dereux, créatrice de la marque Patine ?

Charlotte Dereux est la fondatrice de la marque de prêt-à-reporter Patine. Après une prépa HEC voie économique, les cours Florent et l’école de commerce ESSEC, elle a d’abord été rédactrice en chef adjointe de Bag Magazine, acheteuse d’espace média chez Nextedia notamment pour des marques du groupe LVMH (Louis Vuitton, Sephora, Dior Parfums), avant de passer dix ans à la direction marketing de Sarenza. C’est en juin 2017 qu’elle lance Patine, désormais certifiée B-Corp (le label le plus connu et fiable à l’échelle mondiale qui rassemble les entreprises soucieuses de répondre à des critères exigeants d’impact environnemental et social). Elle y taille un vestiaire ludique et durable, facile à porter et assortir, pour réconcilier la mode, l’humain et la planète.

Qui est Claire Roussel, créatrice du podcast Couture Apparente ?

Claire Roussel est une journaliste indépendante spécialiste des questions féministes et de mode responsable. Elle a collaboré avec des médias comme Tapage, Gaze, Marie Claire, ANCRÉ, Usbek & Rica… Elle produit également le podcast Couture Apparente, qui s’interroge tous les mois sur l’impact social, politique et écologique de la mode (Comment sortir la mode de la binarité ? L’upcycling peut-il réparer la mode ? La mode peut-elle ralentir ? En quoi nos vêtements assoiffent-ils la planète ?). En dehors du travail, elle aime danser, passer des semaines à sélectionner un vêtement et goûter tous les plats qui lui passent sous le nez.