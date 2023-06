Rappel conso : n’utilisez pas cet anticernes contenant une bactérie dangereuse 

Il y a quelques jours, le site du gouvernement a publié un rappel conso concernant un anticernes dont la formule a été contaminée par une bactérie dangereuse appelée Pseudomonas aeruginosa.

Pour camoufler une imperfection, une rougeur ou simplement pour obtenir un regard plus lumineux… L’anticernes est un véritable allié du quotidien. Malheureusement, une formule a été épinglée par le gouvernement car elle contiendrait une bactérie dangereuse. Il s’agit de l’anticernes CAMOUFLAGE + MATT de la marque Essence. La teinte visée par ce rappel est la N°50 warm toast. Ce produit a été commercialisé dans les Auchan, Carrefour Calais, Super U Lodève du 21 mars 2023 au 15 mai 2023 et les lots concernés portent les références : 0DBCB et 0DBCA. Mais ce cosmétique peut également apparaître sur les sites marchands tels qu’Amazon ou Makeup.fr, même s’il est peu probable qu’il le soit encore.

Qu’est-ce que le Pseudomonas aeruginosa ?

Le Pseudomonas aeruginosa est un micro-organisme opportuniste généralement présent dans l’eau ou dans des produits cosmétiques aqueux. Il peut se developper dans les formules cosmétiques telles que les fonds de teint, les anticernes, les gloss ou d’autres produits contenant une base d’eau. Particulièrement virulent pour les personnes présentant un système immunitaire faible, il peut, dans certains cas, être responsable d’infections cutanées ou ophtalmologiques.

Que faire si vous possédez cet anticernes chez vous ?

Si vous avez déjà appliqué l’anticernes sur votre peau, la première chose à faire est de stopper son utilisation immédiatement afin de ne pas prendre de risque d’infection. Qu’il soit neuf ou déjà ouvert, il est primordial de rapporter le produit en point de vente qui procèdera à un remboursement. Une procédure effective jusqu’au 31 décembre 2023.

Dernière chose à faire, il faut contacter le service consommateur de la marque dont le numéro est le suivant : 00800 267 66 820 ou encore +49 6196 76156 8080 . Une adresse mail est également disponible : [email protected]

