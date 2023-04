J’ai testé pour vous : un sauna infrarouge, idéal pour les fans de beauté, de détox et/ou de sport

Contrairement à un sauna traditionnel dont la température peut monter jusqu’à 80 degrés, ce qui peut vite donner l’impression de suffoquer, le sauna infrarouge n’a pas besoin de dépasser les 60 degrés car son rayonnement pénètre plus efficacement dans la peau pour améliorer son apparence, accélérer la circulation sanguine et la récupération neuromusculaire, et booster l’immunité, en plus d’être un pur moment de détente.

Pour son anniversaire, j’ai offert à l’une de mes meilleures amies une session de sauna infrarouge pour deux, sans trop savoir ce que c’était. Et comme je suis extrêmement curieux, j’ai voulu tester avec elle, pour savoir si ça allait nous rendre rouge fluo et/ou radioactifs. Et j’ai adoré l’expérience, aussi bien pour l’effet détente immédiat, détox du corps et de l’esprit, et même de récupération musculaire et booster d’immunité. Explications.

Qu’est-ce qu’un sauna infrarouge et quels en sont les bienfaits ?

Pourquoi faire du sauna infrarouge ?

C’est dans une boutique Oh My Cream à Paris que j’ai réservé une séance de sauna infrarouge pour deux. La marque de beauté avance des « bienfaits sur le corps (brûle-graisse et booster d’immunité), la peau (améliore sa qualité et l’éclat du teint), et le bien-être de façon générale (détend les muscles et améliore le sommeil) ». Je voue une grande confiance aux produits skincare de la griffe, pointus et efficaces, c’est pourquoi je suis allé presque les yeux fermés dans son sauna, sans connaître les spécificités des infrarouges.

En quoi consiste un sauna infrarouge ?

Comme son nom l’indique, le sauna infrarouge se caractérise par la présence de lampes à rayonnement infrarouge. Ses ondes ont une fréquence inférieure à celle de la lumière visible, sont inoffensives et regorgent de vertus pour la santé.

Quelle est la différence avec un sauna qui ne serait pas infrarouge ?

Pour de nombreuses personnes sportives, aller au sauna après un entraînement intensif favorise une meilleure récupération grâce à la chaleur de la pièce qui détend et pousse à transpirer, ce qui contribue à évacuer les toxines. La température monte alors jusqu’à 80 degrés. Le sauna infrarouge, lui, chauffe plus directement le corps grâce au rayonnement IR qui pénètre la peau plus en profondeur, ce qui évite d’avoir à monter au-dessus de 60 degrés. Cela rend donc l’expérience beaucoup plus simple à appréhender, et donc facilite encore plus la détente, plutôt que d’avoir l’impression de griller à haute température comme on peut parfois le ressentir dans un sauna traditionnel. On transpire donc davantage, et ce à une température plus basse.

Quels sont les bienfaits du sauna infrarouge ?

Le sauna infrarouge renforce le système immunitaire et contribue à l’élimination des toxines, en plus d’améliorer la circulation sanguine et la santé cardiaque. Le sauna infrarouge offre également des bénéfices pour la peau, puisqu’il accélère le renouvellement cellulaire et améliore la cicatrisation. Et parce qu’il nous force à nous poser 45 minutes sans distraction dans une atmosphère douce et chaleureuse, le sauna infrarouge aide à profondément se relaxer, détendre les muscles, et favorise le sommeil.

C’est pour tous ces bienfaits que de nombreux sportifs s’y adonnent régulièrement, car ils savent combien cela peut limiter les courbatures et améliorer la récupération neuromusculaire. Cela peut même réduire certaines douleurs chroniques, inflammations, et les toxines, comme le relève Nike en citant plusieurs études.

Concrètement, comment se déroule une séance de sauna infrarouge ?

Chez Oh My Cream, une fois que vous avez réservé un créneau de 45 minutes au total, vous vous rendez dans la boutique qui vous accueille avec une petite boisson de bienvenue à siroter pendant que vous remplissez un formulaire pour identifier d’éventuelles contrindications de santé. Une fois votre fiche remplie, vous descendez au sous-sol où se trouvent plusieurs cabines de soins et massages, ainsi qu’un espace pour le sauna infrarouge. Vous devez d’abord vous déchausser (d’adorables chaussons sont fournis) puis vous déshabiller (un string jetable est, lui aussi, fourni, mais vous pouvez porter votre maillot de bain si vous préférez) dans un vestiaire avant de pouvoir y accéder.

L’espace se divise alors en deux grandes parties : une salle d’eau qui dispose d’un lavabo avec toute la gamme de produits Oh My Cream Skincare à disposition, ainsi qu’une immense douche à l’italienne, et de l’autre côté le sauna infrarouge. Libre à vous de choisir de commencer par une douche, puis vous installer dans le sauna, puis repasser dans la douche, ou de juste terminer par la douche, par exemple.

Personnellement, j’ai choisi de commencer par le sauna : quand on y entre, on appuie sur un bouton qui enclenche un compte à rebours : on dispose alors de 30 minutes top chrono de rayonnement infrarouge, au terme desquelles la lumière s’éteint dans la cabine. J’ai donc voulu profiter un maximum de ça, puis garder les 15 minutes restantes de ma séance (de 45 minutes au total) pour prendre le temps de me faire une routine skincare avec tous les produits disponibles.

L’espace dispose même d’une enceinte reliée à un smartphone qui vous permet de choisir ce que vous voulez écouter ou à relier à votre propre téléphone si vous préférez utiliser votre playlist.

J’ai adoré l’expérience, et la possibilité de pouvoir réserver un créneau à deux, ce qui permet de papoter pendant la session de 45 minutes. Je vous recommande d’arriver 10 minutes avant le début du créneau choisi, afin de pouvoir prendre le temps de siroter votre boisson et de remplir le formulaire tranquillement sans craindre que cela n’empiète sur le temps disponible dans l’espace sauna.