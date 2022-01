10 produits de beauté pour passer une soirée sous le signe du self-love

Parce que la personne la plus importante de votre vie, c’est vous, on vous a concocté une petite sélection beauté afin de vous chouchouter le soir de la Saint-Valentin— et à n’importe quel autre moment d’ailleurs !

S’il est vrai que la Saint-Valentin est la fête des amoureux, ça ne veut pas dire que quand on ne l’est pas, on reste prostrée devant Bridget Jones à s’empiffrer de pot de glace à la vanille (même si c’est sympa comme tout). Au contraire : le 14 février est une fête pendant laquelle il est bon de se faire du bien en s’accordant un réel moment de self-care et de détente !

Comment ? Eh bien tout simplement en adoptant une routine beauté complète, spécialement étudiée pour les grands jours ou tout simplement pour les soirées où vous avez envie de vous déconnecter du monde extérieur.

Double nettoyage, exfoliation, masque, hydratation du visage, des mains, des pieds, routine capillaire… Vous allez briller comme un sous neuf avec ces dix produits de beauté.

Glow on !

Baume démaquillant, Oh My Cream Skincare

Idéal pour pratiquer le double nettoyage et retirer les impuretés lipophiles, ce baume démaquillant est super doux. Son petit plus : il enlève même le maquillage waterproof. Une tuerie à avoir dans sa salle de bain !

Baume démaquillant, Oh My Cream, 29€

L’exfoliant enzymatique, Dermalogica

Idéal pour purifier les pores tout en douceur afin de permettre aux cellules de se renouveler de façon optimale, l’exfoliant enzymatique de Dermalogica est un véritable must-have en matière de skincare.

Exfoliant Daily Microfoliant, Dermalogica, 17€

Baume à lèvres 4-en-1, La Neige

Parce qu’une soirée cocooning n’en n’est pas une sans un baume à lèvres ultra riche et nourrissant, La Neige a imaginé un produit 4-en-1 qui permet aux lèvres de se remettre de leurs gerçures en un rien de temps.

Baume à lèvres 4-en-1, La Neige, 24€

Masque visage LED, WrinkLit

Ce masque est un véritable complément de soin à lui tout seul. Là pour booster les mécanismes de la peau, grâce à une projection de lumières LED de différentes longueurs d’ondes sur l’épiderme, il offre une solution douce à l’acné, les premières ridules et même le manque d’éclat.

Masque visage sans fil avec lumières LED, WrinkLit, 119,90€

Huile de soin pré-lavage, HoliRoots

Puisque c’est la soirée où vous faites la totale, pensez, avant de vous laver les cheveux, à appliquer un peu de cette huile capillaire sur vos racines en pratiquant des mouvements circulaires. En plus de favoriser la pousse de vos cheveux, cette huile va également aider le cuir chevelu à se remettre de ses agréssions en chouchoutant le film hydrolipidique.

Huiles de soin pré-lavage fortifiante, HoliRoots, 14,90€ les 14,4ml

Shampoing brillance, Drunk Elephant

Vous cherchez un shampoing à la formulation clean, capable d’éviter l’effet cartonné au niveau des racines ? Le shampoing brillance de Drunk Elephant est votre homme. Très doux, il nettoie et hydrate sans avoir à utiliser de silicones pour autant. Une belle innovation.

Shampoing brillance, Drunk Elephant, 24€

Soin anti-imperfections, The Inkey List

Si un ou deux boutons se pointent, pas la peine de les triturer jusqu’à ce que mort s’en suive (de ledit bouton évidemment). Pensez plutôt à utiliser un soin local capable de leur faire la peau en moins de deux. Pour faire ce job, le Succinic Acid de The Inkey List est votre homme. Et il ne laisse pas de trace sur son passage.

Soin anti-imperfections, The Inkey List, 8,50€

Patch yeux réutilisables Seasonly

Les patchs pour les yeux, c’est super, mais vu qu’ils sont jetables, on peut se demander s’ils valent leur prix. Voilà pourquoi la marque Seasonly a inventé des patchs réutilisables qui permettent de lutter contre les cernes et les poches sous les yeux sans avoir à jeter son argent par les fenêtres.

Patch yeux réutilisables, Seasonly, 25€

Globes visage, Sephora Collection

Pour décongestionner votre visage ou vos yeux tout en boostant la micro-circulation du sang, vous allez adorer ces globes made in Sephora. Légers, faciles à utiliser, vous pouvez les placer au frigo pour un max d’efficacité.

Globes massants visage et yeux, Sephora Collection, 15,99€

Infusion détox et immunité, Holidermie

Pour finir cette soirée en beauté, ou tout simplement pour accompagner votre moment de self-care, vous pouvez siroter une infusion bien-être. Chez Holidermie, ils ont préparé une concoction qui booste l’immunité (on en a bien besoin en ce moment) tout en détoxifiant le foie. Et en plus d’être excellente pour l’organisme, elle est carrément délicieuse.

Infusion détox et immunité, Holidermie, 39€

Crédits de l’image de une : @Joshua Oluwagbemiga via Unsplash.

