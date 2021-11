Huiles de soin : à quoi servent-elles et comment les intégrer dans notre routine beauté ?

Les huiles de soin sont souvent les grandes oubliées de notre routine. Leur nom fait un peu peur, leur fonction n’est pas toujours très précise… Mais ce produit a toute sa place dans votre salle de bain.

Parler d’huile, ça fait immédiatement peur. Peur aux peaux mixtes à grasses car elles pensent que leur zone T va devenir encore plus problématique. Peur aux peaux sèches qui n’y voient pas une solution assez complète pour pouvoir leur apporter du confort. Et peur aux peaux normales qui pensent ne pas avoir besoin d’un complément d’hydratation aussi riche !

Bref, c’est pas le genre de produit qu’on achète comme ça, sur un coup de tête parce qu’on a envie d’essayer. Pourtant, ces huiles sont des véritables trésors de nutrition. On vous explique tout.

À quoi sert une huile de soin ?

Les huiles de soin permettent de reformer le ciment intercellulaire qui assure une bonne cohésion entre les cellules. Elles permettent aussi de créer un véritable bouclier pour que l’eau ne s’échappe pas des tissus de l’épiderme et que la peau ne reste pas « à nu » face aux agressions extérieures du quotidien. Le tout, sans que vous n’ayez l’impression que votre peau soit grasse toute la journée.

Au-delà ce ces aptitudes (qui sont quand même bien pratiques), les huiles ont également une fonction de soin à ne pas négliger !

À condition d’utiliser des huiles végétales bien sûr : issues des plantes, ces dernières peuvent avoir des actions très spécifiques sur l’épiderme. Régulatrices de sébum, hydratantes, nourrissantes ou anti-âge… Elles ne peuvent être que bénéfiques lorsqu’elles sont bien utilisées.

À quelle étape de la routine beauté intervient-elle ?

Parce qu’elles sont plus riches que les autres produits que vous allez utiliser, les huiles de soin s’appliquent généralement en avant-dernière étape de votre routine — donc après la lotion, le sérum, le contour des yeux et la crème hydratante mais toujours avant le SPF.

Prélevez 3 à 4 gouttes de produit, chauffez-les au creux de vos mains et appliquez-les par pressions légères sur votre visage.

Pourquoi boude-t-on les huiles minérales ?

Si autrefois, les huiles minérales étaient très présente sur le marché de la cosméto, on boude aujourd’hui leur présence car elles sont tout bonnement issues de la pétrochimie. En gros, elles n’ont rien de naturel et ne disposent d’aucune vertu pour la peau.

Leur seul bienfait ? Pouvoir empêcher l’eau de s’évaporer des tissus cutanés. Un travail qu’une huile végétale, aujourd’hui préconisé car elle est d’origine naturelle, sait aussi très bien faire.

Quelle huile pour quel type de peau ?

Chaque huile sert un type de peau spécifique ou une problématique bien particulière. Voilà pourquoi en choisir une au hasard serait dommage.

Qu’elle soit à base de jojoba, d’argan, d’avocat, de pépin de raisin, de framboise ou autre, il en existe forcément une qui puisse répondre à aux besoins de votre épiderme et de ses désidératas.

Les peaux mixtes à grasses

Les peaux mixtes à grasses pensent souvent qu’elles sont exemptes d’huile de soin. Pourtant, c’est une alternative qui peut leur apporter l’équilibre dont elles ont besoin pour que la production de sébum se modère.

Mais quelles huiles peuvent-elles utiliser exactement ? L’huile de jojoba est excellente car elle permet de réguler le sébum sans déposer de film gras sur la peau. L’huile de sésame, quant à elle, est réputée pour réduire la brillance et la taille des pores. Un problème qui touche souvent les peaux mixtes à grasses.

Huile correctrice, Oh My Cream Skincare, 39€

Huile de jojoba, Mira, 7,90€

Huile de sesame, My Cosmetik, 3,35€

Les peaux sèches et matures

Les peaux sèches sont, à l’inverse des peaux grasses, carencées en sébum. Alors forcément, elles tiraillent, craquèlent et deviennent parfois douloureuses à la sortie de la douche ou en plein coeur de l’hiver.

Pour les soulager, vous pouvez utiliser de l’huile d’avocat. Riche en acides gras, elle repulpe les épidermes les plus secs et peut même aider les peaux matures à se battre contre les radicaux libres.

L’huile de bourrache est également excellente car elle est composée d’acides gras polyinsaturés de la famille des oméga-6 ce qui la rend très riche.

Huile d’avocat bio, Waam, 11,90€ chez Monoprix

Huile de graine de bourrache pressée à froid, The Ordinary, 4,90€

Les peaux normales

Les peaux normales sont souvent considérées comme les plus chanceuses. Pourtant, on a souvent tendance à oublier qu’elles aussi, peuvent se déshydrater de temps à autre !

Pour les maintenir à flot et les protéger des agressions quotidiennes, l’huile de rose musquée semble être toute indiquée. Régénérante, cicatrisante et favorisant l’élasticité de la peau, elle booste l’hydratation et développe un véritable bouclier anti-agression sur la peau. Une tuerie.

Huile bioregenerante, Paí, 29€

Huile de rosier muscat, Melvita, 25€

Maintenant que vous savez tout des huiles de soin, laquelle correspondra à votre type de peau ?

