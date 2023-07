Lana Del Rey à l’Olympia : ses places vendues en 1 minute, avec assez de fans pour remplir six fois le Stade de France 

Les larmes continuent de couler au lendemain de la mise en vente des places pour le concert de Lana Del Rey : alors que seules 1 985 places étaient disponibles, plus de 400 000 personnes ont essayé de réserver leur billet. De quoi remplir l’Olympia… 200 fois.

On a beaucoup entendu parler de Beyoncé ou de Mylène Farmer, mais il faut le crier haut et fort pour ceux qui en douteraient : malgré la relative discrétion de Lana Del Rey, sa popularité et son influence en France semblent ne pas avoir bougé d’un pouce depuis la sortie en 2012 de son album Born To Die et les phénomènes « Video Games », « Born To Die » ou « Blue Jeans ».

En témoigne la mise en vente chaotique des places pour son concert surprise à l’Olympia, qui a fait des dizaines de milliers de déçus…

Lana Del Rey aurait pu remplir 200 Olympia

Personne ne l’avait vu venir : le 10 juillet, Lana Del Rey donnera un concert à l’Olympia. Si l’on ne compte pas ses passages en festival (certains chanceux avaient pu la voir à Lollapalooza en 2017), ce sera la première fois depuis 2013 que Lana Del Rey préformera à Paris.

La date du 10 juillet avait été annoncée à la surprise générale il y a quelques jours à peine. Si l’on pouvait s’attendre à ce que cette nouvelle attire l’attention, personne ne semblait avoir anticipé l’engouement provoqué par la mise en vente des places pour le concert…

En effet, ce sont plus de 440 000 personnes qui se sont connectées le lundi 3 juin à 10 heures sur plusieurs serveurs des ventes de billets, faisant, au passage, planter le site de l’Olympia à la seconde de l’ouverture de la billetterie de la salle de spectacle parisienne. Même le prix élevé des places, allant de 98 à 194 euros n’a pas dissuadé les fans.

Sur Ticketmaster l’immense majorité s’est retrouvée à une place de la file d’attente ne laissant aucun espoir de décrocher le précieux Graal. Résultat : toutes les places sont parties en une minute. De fait, si toutes les personnes dans la file d’attente avaient obtenu un billet, Lana Del Rey avait de quoi remplir 200 fois l’Olympia ou encore, 6 fois le Stade de France.

Des billets en revente jusqu’à 10 000 euros

Comme toujours, de nombreuses arnaques ont commencé à fleurir sur Twitter. Quant aux sites de revente de billets, ils ont été saturés de billets mis en vente à des prix avoisinant les 8 000 euros : le plus cher, une place en mezzanine a été mise en vente à 10 620 euros.

À ce prix-là, il sera peut-être moins cher d’investir dans un billet d’avion pour aller voir Lana le 7 à Dublin ou le 9 à Londres…

