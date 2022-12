Un nom, un premier titre et une date de sortie pour le nouvel album de Lana Del Rey

Préparez-vous : « Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd » débarque le 10 mars 2023 !

La musique de Lana Del Rey vous envoûte sans relâche depuis que vous êtes au collège ? Nous aussi. Ça tombe bien, depuis son premier coup de maître Born to Die sorti en 2012, la compositrice et chanteuse américaine n’a pas abandonné ses fans puisqu’elle a sorti pas moins de huit albums… et s’apprête à en dévoiler un neuvième !

Tout ce que l’on sait de « Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd »

À l’évocation de ce titre à rallonge assez incongru, on sait que l’on retrouvera tout ce que l’on aime chez Lana Del Rey. Pour son nouveau projet dont on sait déjà qu’il sera composé de 16 titres, la reine de la pop rock désespérément mélancolique a su s’entourer des plus grands noms de la production, comme elle en a le don.

© Neil Krug

Les amateurs de l’extraordinaire Norman Fucking Rockwel sorti en 2019 seront ravis d’apprendre que pour Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, Lana Del Rey a de nouveau collaboré avec Jack Antonoff. Le producteur est également connu pour son travail avec Taylor Swift, Lorde ou encore Clairo. Lana Del Rey retrouvera aussi Drew Erickson, à qui l’on doit la production de « Blue Banisters » ou encore « Watercolor Eyes », son titre présent dans la bande originale d’Euphoria.

Alors que la sortie de ce neuvième album est fixée au 10 mars 2023, Lana Del Rey a dévoilé la chanson qui donne son titre à l’album. Un premier morceau de très bon augure qui laisse présager un nouveau disque à la hauteur de son tout dernier, paru en 2021, Chemtrails Over The Country Club.

À lire aussi : Chanteuse en attente d’une greffe de foie, Thérèse nous raconte sa « Mala Diva »

Crédit de l’image à la Une : © Neil Krug