Le morceau de Lana Del Rey pour Euphoria est là et évidemment il défonce

Internet vient d’exploser : Lana Del Rey a sorti un nouveau morceau qui fait partie de la bande originale de Euphoria et il va certainement vous donner envie de pleurer sous la couette.

Ça serait dur de l’expliquer, mais la nouvelle collaboration de Lana Del Rey avec la série Euphoria semble confirmer le retour en force de la Tumblr aesthetic.

Des ados qui se déchirent dans des relations toxiques, pleins d’émotions, des paillettes, et une chanson très émotionnelle de Lana Del Rey ? On est clairement en 2012 !

Watercolor Eyes, la chanson de Lana Del Rey pour Euphoria

La chanteuse qui vous a sûrement bercée avec Summertime Sadness vient de sortir un nouveau titre intitulé Watercolor Eyes, qui fait partie de la bande-originale d’Euphoria saison 2.

Avant tout, écoutez-le, il est d’une beauté à en pleurer !

Lana Del Rey x Euphoria, l’association évidente

Internet était impatient de découvrir le morceau composé par Lana Del Rey pour la série et comme on dit : she delivered.

« Plus que 8 jours avant que Lana Del Rey ne vive un moment historique sur HBO »

Une chose est sûr, c’est pas super joyeux, mais ce titre résonne parfaitement avec l’esprit de la série. Comme disent les paroles : « young love don’t always last forever » (« un amour de jeunesse ne dure pas toujours à jamais ») et c’est effectivement ce qu’on constate dans Euphoria — les histoires d’amour chaotiques d’ados noyés dans leurs propres émotions…

Lana Del Rey a parfaitement capturé l’esprit de la série à travers son morceau.

La musique est un élément très important d’Euphoria, qui contribue énormément à la dramatisation de l’intrigue et crée des ambiances très prenantes. Pas étonnant, donc, que ce son fonctionne aussi bien !

À lire aussi : Pourquoi Hunter Schafer a failli refuser de jouer dans Euphoria

Crédit photo : chaîne YouTube de Lana Del Rey