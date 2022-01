Pourquoi Hunter Schafer a failli refuser de jouer dans Euphoria

Hunter Schafer, la star de Euphoria, a discuté avec Lorde pour un podcast A24. Et elle a révélé qu’elle a bien failli refuser de jouer le rôle de Jules dans la série !

Ses tenues, ses make-up, mais surtout son jeu d’actrice marquent Euphoria depuis la saison 1. Lorsqu’on regarde la série, on n’imagine personne d’autre que Hunter Schafer dans le rôle de Jules.

Pourtant, elle a confié lors d’une interview dans le podcast Divine Frequency de A24 qu’elle a presque refusé d’incarner la jeune lycéenne.

Avant de jouer dans Euphoria, Hunter Schafer était exclusivement mannequin. Elle a travaillé pour des marques comme Miu Miu ou Dior et était prête à rentrer en école de mode au moment où elle a été repérée pour la série.

« Je n’avais jamais joué la comédie avant Euphoria et ce n’était pas du tout dans mes plans. Je n’avais jamais passé d’audition, et mon agence m’a dit que les directeurs de castings d’une série pour HBO voulaient me voir pour ce rôle.

Je ne savais pas quoi en penser. À la base je me disais “je ne pense pas que je vais le faire”, juste parce que ce n’était pas mon truc. Je devais aller à l’école quelques mois plus tard, dans la mode. Mais après ils m’ont demandé à nouveau et j’ai fini par y aller. »