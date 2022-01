Spider-Man dans Euphoria ? Les acteurs de la série réagissent à cette idée folle

Et si Spider-Man venait sauver tous les ados en détresse de la série Euphoria ? C’est l’idée assez dingue que le cast de la série a eu après avoir appris que Tom Holland voulait participer à la série.

Dans une récente interview pour IMDB, le casting de Euphoria a répondu à plusieurs questions concernant la nouvelle saison de la série. L’une d’entre elles fait d’ailleurs échos à une remarque qu’avait fait Tom Holland sur la série : il veut être dedans !

L’acteur star de Spider-Man avait confié dans une interview pour la promotion de Spider-Man No Way Home qu’il voulait vraiment faire partie du cast de Euphoria ! Déjà très complice à l’écran (et dans la vie) avec Zendaya, s’ils partageaient un épisode, ça serait probablement un grand moment !

Spider-Man doit sauver East Highland

Tom Holland dans Euphoria ? Lorsqu’on demande aux acteurs ce qu’ils en pensent, pleins de scénarios leur vienne en tête. Les stars de East Highland se sont imaginés des cross-over assez improbable qu’on aimerait bizarrement beaucoup voir arriver !

« J’ai vraiment l’impression que Spider-Man doit venir et nous sauver. East Highland est vraiment foutu. »

Maude Apatow qui joue Lexi semblait d’accord avec cette idée, imaginant « Euphoria rencontre le MCU ». Euphoria étant une série très originale en terme de réalisation, on pourrait en effet imaginer une séquence mi-rêve mi-réalité où apparaîtrait Spider-Man. Zendaya est resté réaliste cela dit, expliquant qu’elle ne savait pas comment Disney se sentirait face à cette idée.

C’est vrai que les drogues et les soirées arrosées… Pas très Disney friendly, tout ça. Mais bon, on a le droit de rêver, mince !

Crédit photo : chaînes Youtube E! News & Films Actu

À lire aussi : Un pied de biche, une érection et de l’héroïne : Euphoria saison 2 commence très fort