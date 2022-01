Euphoria saison 1, ça date, alors voici où on a laissé Rue, Jules et leurs détresses

Euphoria saison 2 arrive tout bientôt sur OCS. Vous avez partiellement — voire carrément — oublié le dénouement des derniers épisodes ? Voilà une piqûre de rappel aussi douloureuse que la 3è dose du vaccin.

Le monde en a tant parlé qu’Euphoria semble faire partie de nos vies depuis de nombreuses années. On pourrait même croire qu’on en a déjà dégusté cinq saisons, tant nos vies sont riches de Zendaya et d’Hunter Schafer.

En réalité, seule une saison d’Euphoria existe à ce jour. Elle est sortie en 2019, compte 8 épisodes ainsi que deux épisodes spéciaux — les meilleurs de la série si vous voulez notre avis — sortis en décembre 2020.

Autant dire qu’Euphoria s’est absentée bien trop longtemps et que les discussions autour d’elle ne suffisent plus à nous contenter.

Heureusement, la saison 2 arrive le 9 janvier sur HBO et le 10 janvier sur OCS. L’occasion de faire un petit topo sur les derniers événements du programme, pour que vous commenciez ces nouveaux épisodes avec une mémoire bien fraiche.

Euphoria, de quoi ça parle déjà ?

À 17 ans, Rue Bennett, fraîchement sortie de désintox, cherche à donner un sens à son existence.

Elle se lie très vite à Jules Vaughn, une adolescente trans récemment arrivée en ville après le divorce de ses parents.

Dans leur sillage gravitent Nate Jacobs, un sportif dont les problèmes de colère masquent des complexes sexuels ; Maddy Perez, la petite amie de Nate ; Chris McKay, star de l’équipe de football qui peine à suivre les cours ; Cassie Howard, dont le passif sexuel continue de la poursuivre ; Lexi Howard, jeune sœur de Cassie et amie d’enfance de Rue ; et Kat Hernandez, en pleine exploration de sa sexualité.

Toute cette petite troupe cherche à tester ses limites par tous les moyens.

Dans Euphoria, on nique sévère dans la piscine en mode Loana et Jean-Edouard, on essaie comme on peut de panser ses traumas et surtout on se démonte à coups de pilules « miracles ».

Le tout dans une atmosphère plus trash que les séries polémiques de votre adolescence.

Dans la veine de Skins, qui avait fait des émules dans les années 2000, Euphoria filme les turpitudes de la génération Z. Et ses romances aussi.

Parce qu’Euphoria, c’est surtout l’histoire d’amour intense deux héroïnes fabuleuses : Rue et Jules. Une histoire d’amour qui sert de pilier à leur vie et surtout à leurs guérisons.

Euphoria saison 1, ça se terminait comment ?

Alors que Rue était parvenue à rester clean depuis plusieurs épisodes, et ce en grande partie grâce à Jules et à son groupe de parole, elle se rend au bal d’hiver où elle et Rue échafaudent des plans. Elles projettent de fuir la ville ensemble.

Elles se rendent ainsi à la gare ; alors que Rue est sur le point de monter dans le train, elle se ravise et laisse partir Jules seule, sans autre explication que les drames qui roulent dans ses yeux.

Rongée par le chagrin, Rue abandonne ses derniers espoirs de guérison, et fait une rechute dans une fête, lors d’une scène dansée absolument époustouflante.

La fin d’un binôme et la fin, surtout, de la sobriété de Rue.

De son côté, Fez (époustouflant Angus Cloud), le petit dealer du programme, est dans une merde pas possible.

Devant une somme d’argent considérable à ses fournisseurs, il ne trouve pas d’autre solution que de la voler. Le cambriolage finit par déraper : c’est avec des billets pleins de sang que Fez se pointe chez Mouse, son fournisseur.

Celui-ci, découvrant son dû couvert d’hémoglobine, menace son interlocuteur du regard. Le début d’ennuis encore plus gros pour le jeune homme ?

En tout cas, Sam Levinson, le créateur de la série, a promis au magazine Deadline de développer ce personnage dans la saison 2 du programme, et c’est tant mieux car Fez est sans doute l’un des protagonistes les plus ambivalents du show.

Et dans les épisodes spéciaux ?

Outre ses 8 épisodes splendides façonnés par Sam Levinson, deux épisodes spéciaux sont venus compléter la série, analysant, littéralement, ses deux héroïnes.

Ainsi l’épisode spécial sur Rue offre à voir un huis-clos avec son parrain, lors duquel il la sermonne et tente de la remettre sur la bonne fois. Un épisode psychanalytique qui ne fait pas progresser l’intrigue mais apporte encore des informations, des nuances et une belle profondeur aux personnages de Rue et d’Ali.

Dans l’épisode spécial sur Jules, le plus splendide de toute la série d’après nous, nommé J’emmerde tout le monde sauf les blobs marins, le second épisode spécial d’Euphoria se déroule en majeure partie dans un cabinet de psy, où Jules fait face à son analyste pour la première fois.

Après quelques réticences, elle se lance dans un monologue, baladant les grands drames de sa vie, de l’addiction de sa mère aux déceptions de son père, en passant par le regard qu’elle pose sur les hommes, sur sa transidentité et sur Rue bien sûr, son amour d’hier, toujours bien présente dans sa tête.

Cet épisode introspectif interroge alors les rapports de Jules à son identité sexuelle. Après avoir évoqué l’idée d’arrêter les hormones, elle explique à son thérapeute :

« J’ai l’impression d’avoir construit toute mon identité de femme autour des hommes. Alors qu’en fait, les hommes ne m’intéressent plus. D’un point de vue philosophique. […] Quand je me regarde, je me demande comment j’ai pu passer ma vie à construire cette personne. Ma personnalité, mon physique, mon âme sont l’image que je me fais de ce que les hommes désirent. »

Ici, elle aborde donc la question de la détransition, accompagnée par sa psy. Un passage fort et clé de l’épisode qui lève un peu le voile sur la personnalité jusqu’alors plutôt mystérieuse, car très plurielle, de l’héroïne.

Et Euphoria s’est arrêtée là. Sur la même voie que d’habitude : celle de l’excellence esthétique et analytique.

Vous avez désormais toutes les clés en main pour savourer comme il se doit les épisodes de la saison 2 d’Euphoria, qui débarquent le 10 janvier en France, sur OCS !

Découvrez OCS à partir de 9,99€ par mois

À lire aussi : Yellowjackets est la nouvelle série violente, gore et 100% féminine qui va vous obséder