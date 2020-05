5 séries cultissimes à (re)découvrir sur OCS

J’adore OCS pour ses films et ses séries un peu plus indépendantes, mais aussi parce que la plateforme recense des séries plus ou moins vieilles, mais toutes aussi cultes.

Je t’en ai sélectionné 5 des années 1990 à 2010 que j’ai classées par ordre chronologique !

5 séries cultes sur OCS : Sex and the City

Commençons par le commencement de notre frise chronologique de séries cultes !

Avec Sex and the City, tu suis la palpitante vie de Carrie Bradshaw, la Queen Camille new-yorkaise de la fin des années 90.

Ses copines Charlotte, Miranda et Samantha alimentent sa chronique, et à elle 4, elles ont véritablement révolutionné le petit écran en parlant pour la première fois de cul ouvertement.

Tu verras, la série a tout de même un peu vieilli, mais perso je me la refais une fois de temps en temps, pour l’amour de la fashion et du cosmo.

Et malgré ses imperfections qui me font un peu lever les yeux au ciel aujourd’hui, je continue de la regarder avec tendresse.

5 séries cultes sur OCS : Les Soprano

Tu voudrais que ton oncle te lâche la grappe aux repas de famille avec son éternelle rengaine ?

« Quoi ? Mais attends, t’as pas vu Les Soprano ? C’est la meilleure série de la Terre ! »

C’est tout à fait possible.

OCS t’offre la possibilité de revoir les 6 saisons de la série la plus culte des années 2000, avec sa galerie de mafieux tout droit sortie des Affranchis de Scorsese.

Profites-en, car ce n’est pas tous les jours que tu pourras avoir accès aux séances de psy d’un parrain de la mafia qui ne sait plus où donner de la tête entre vie de famille et activités hautement criminelles.

Et puis tu pourras répliquer à ton oncle à la Tony Soprano :

« Those who want respect, give respect. »

Et lui alors, il a maté Riverdale ?

5 séries cultes sur OCS : Game of Thrones

Comment te parler d’OCS sans mentionner la série la plus culte de notre génération ?

Entre 2011 et 2019, elle a tenu en haleine des millions de téléspectateurs qui avaient perdu l’habitude de se retrouver chaque semaine autour d’un nouvel épisode.

Game of Thrones est disponible dans son intégralité sur OCS, et si tu t’y replonges, tu pourras de nouveau profiter des récap rigolos de Mymy, la chance !

En revanche, si le « red wedding », ou « you know nothing Jon Snow » ou encore « dracarys » ne te disent rien, déjà bravo, tu n’as pas réussi à te faire tout spoiler.

Mais je te conseille de faire comme Lucie qui découvre le phénomène 8 ans plus tard, et de te mettre tout de suite au bingeage de la série !

Promis, même si tu n’aimes pas trop le côté fantasy, Game of Thrones a de nombreuses autres choses à t’offrir, même si je ne te promets pas que tu seras ravie de la saison 8.

5 séries cultes sur OCS : Girls

L’entrée dans la vie active de quatre jeunes filles d’une vingtaine d’années, de leurs humiliations à leurs rares triomphes. Hannah, l’éternelle stagiaire, rêve de devenir écrivain ; Marnie, sexy et un peu garce sur les bords, ne manque pas d’ambition; et Jessa, hippie dans l’âme, aimerait gagner sa vie de son art…

Girls est synonyme d’adolescence pour moi. J’ai grandi avec la série !

Créée, réalisée et jouée par Lena Dunham de 2012 à 2017, elle raconte l’histoire d’Hannah et de ses amies, des vraies meufs de la vraie vie.

Et parfois, ça les rend tout bonnement insupportables ! Hannah est l’égoïsme incarné, Marnie est un peu naïve, Jessa est nonchalante…

Mais ces défauts que je vois souvent gommés chez les personnages de séries pour endosser des rôles principaux sympathiques, font en réalité tout le charme de la série.

Elle figure d’ailleurs dans mon top 10 !

5 séries cultes sur OCS : True Detective

Si comme moi tu es à la fois fan de séries sur les serial killers et de séries philosophiques à la Leftovers, True Detective saura te ravir en tous points !

Lancée en 2014, la série te propose 3 saisons et 3 histoires différentes, accompagnées d’un éventail d’acteurs tous plus talentueux les uns que les autres.

Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Rachel McAdams, Colin Farrell, Mahershala Ali… Tous ont répondu présents pour te faire les récits policiers les plus mystiques et t’interpréter les personnages les plus torturés. Et en plus, c’est magnifique.

Alors, convaincue ?

À lire aussi : 3 raisons de (re)donner sa chance à LOST