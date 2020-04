Je découvre Game of Thrones en 2020, voici mes théories

Il y a un an presque jour pour jour, la saison 8 de Game of Thrones tenait le monde entier en haleine, y compris la grande majorité des membres de l’équipe de madmoiZelle qui se retrouvaient chaque lundi à l’heure du repas, scotchées devant la petite télé de la salle de dej’.

Or, si tu es très assidue au VlogMad, tu l’as peut-être remarqué : à l’époque, je ne faisais pas partie de cette majorité.

Ma répulsion envers la série Game of Thrones

Je dois bien l’admettre, je n’ai pas particulièrement d’arguments qui expliqueraient mon refus total de me mettre à cette série à l’heure où tout le monde n’avait que ça à la bouche.

Pour tout te dire, je suis un peu du genre à être agacée par tout ce qui suscite un engouement généralisé : je n’ai jamais vu Star Wars, Le Seigneur des Anneaux non plus, et j’ai mis longtemps avant de me mettre à la Casa de Papel (que j’adore maintenant, au passage).

Attention, entends-moi bien : je ne pense pas être « plus cool » que les autres parce que je ne m’intéresse pas à ce que tout le monde semble adorer.

C’est juste que je ne supporte pas les forceurs, et je suis désolée de te l’annoncer si tu fais partie de ces gens-là, mais répéter « je te juuuure c’est la MEILLEURE série tu vas FORCÉMENT adorer c’est pas possible autrement », ça a l’effet inverse sur moi.

Si je n’ai pas envie de regarder une série, aussi populaire soit-elle, j’aimerais bien ne pas avoir à me justifier au même titre qu’on ne demande pas à quelqu’un qui refuse de manger du fromage de fournir un argumentaire détaillé.

OuI mAiS tU PeUx pAs SaVoiR Si t’As pAS eSsaYé

Certes. En même temps t’as jamais essayé de te faire enculer avec une baguette tradition, Jean-Luc, et pourtant c’est pas sur ta bucket list à ce que je sache.

Bref, ce que je veux dire, c’est que ça serait chouette que certains lâchent la grappe aux gens qui n’ont pas les mêmes envies qu’eux.

L’an dernier, je refusais d’autant plus de me mettre à Game of Thrones que je savais que 7 saisons entières m’attendaient, et que le risque de me faire spoiler la saison 8, qui était au cœur de l’actualité à ce moment-là, était plus important que jamais.

Le fait que je travaille pour un média n’aidait pas franchement non plus : entre les récap rigolos de Mymy, le podcast Game of Thrones, les articles de théories… On peut dire que j’en ai bouffé au quotidien.

Dans le fond, je n’excluais pas de commencer la série un jour (alors que Stars Wars, par exemple, C MORT), c’est juste que j’ai vite atteint un stade de saturation qui me donnait envie de brûler Internet à chaque fois que je voyais le gueule de Jon Snow.

J’avais d’ailleurs écrit un article un peu salé lors de la fin de la 8ème saison pour exprimer ma joie que cette série soit enfin terminée.

Entre temps, j’ai mis un peu d’eau dans mon vin. Mais je déteste toujours la gueule de Jon Snow.

Se mettre à Game of Thrones après tout le monde

Le week-end dernier, lassée de n’être vraiment emballée par aucune série depuis Sex Education et La Casa de Papel, j’ai enfin cédé face à mon mec qui me proposait Game of Thrones depuis des mois.

Bon, la vérité c’est que je lui demande tous les jours si je peux le maquiller, et la seule condition à laquelle il m’a dit qu’il accepterait, c’est que je regarde les deux premiers épisodes de GoT.

C’est ainsi que je me suis retrouvée, un beau samedi matin d’avril, à mater le tout premier épisode de la toute première saison d’une série dont j’entends tellement parler depuis des années que j’ai l’impression d’en connaître déjà les personnages.

J’ai d’ailleurs été choquée de la jeunesse de Maisie Williams et de Sophie Turner au début du pilote !

En fait, c’est très marrant pour moi de regarder Game of Thrones seulement maintenant parce que je suis au courant de plusieurs twists importants de l’intrigue, et surtout de la fin.

En voyant Bran escalader au début du premier épisode, je savais qu’il finirait par tomber d’une façon ou d’une autre car je l’ai vu en fauteuil roulant être nommé roi dans le tout dernier épisode.

Je sais qu’Arya, Sansa, Jon, Daenerys, Cersei ou encore Jaime seront là jusqu’à la fin ou presque. Je sais d’ailleurs que ces deux derniers mourront ensemble, comme ils sont venus au monde.

Je sais que Daenerys a un lien de filiation avec Jon Snow (sa tante il me semble), et je sais qu’ils finissent par coucher ensemble, et qu’elle mourra de la main de celui-ci à la fin de la série, sans pour autant savoir quand ni comment ils se rencontreront.

Je sais que Cersei sera faite prisonnière, ce qui lui coûtera sa si belle chevelure blonde (et qu’elle gardera une coupe de merde jusqu’à la fin), mais je ne sais pas quand ni dans quelles circonstances.

J’ai vu Daenerys faire Dracarys (c’est comme ça qu’on dit ?) et mettre la ville à feu et à sang à la fin de la saison 8.

J’ai entendu parler du combat d’Arya avec le White Walker, qui avait fait émerger le « Arya Challenge » sur Internet. Je savais aussi que son mantra était « Not Today » avant même d’avoir entendu son instructeur le dire pour la première fois.

Mais le plus rigolo (pour moi en tout cas), c’est que la plupart du temps, je n’ai aucune idée de ce qui va amener tous ces éléments à se produire.

J’étais d’ailleurs très étonnée de voir que Daenerys n’était pas la go de Jon Snow dès le début !

Mes théories concernant la suite de Game of Thrones

Pour info, j’en suis pour l’instant à l’épisode 8 de la saison 1.

Je me suis dit que ça serait marrant de formuler des théories concernant la suite de Game of Thrones, et pourquoi pas de les mettre à jour au fur et à mesure que j’avance dans la série !

Bien entendu, je compte sur toi pour ne pas me spoiler dans les commentaires.

Selon moi, voici ce qui va se passer de façon plus ou moins lointaine dans GoT :

Daenerys (qui est actuellement enceinte de Khal Drogo) n’accouchera pas d’un garçon, contrairement à ce qui est prévu : soit ce sera une fille, soit elle perdra son bébé (dans une bataille ou quelque chose comme ça).

Khal Drogo mourra soit en traversant le Détroit, soit lors de la bataille que l’arrivée des Dothrakis aura engendrée.

Daenerys sera faite prisonnière par les Stark et c’est comme ça qu’elle rencontrera Jon Snow.

Lui, il fera partie des premiers à voir des White Walkers, et il cherchera à en informer sa famille : considéré comme déserteur, il sera censé mourir mais son père ne se résoudra jamais à le tuer.

Daenerys est la sœur de la mère de Jon Snow.

Sansa et Joffrey ne se marieront pas.

Varys continuera d’être un aimant à drama jusqu’à la fin sans qu’on sache vraiment de quel côté il est.

À l’épisode où j’en suis, le roi Robert vient de mourir et Joffrey revendique sa légitimité en tant qu’héritier alors que Ned Stark s’y oppose : je pense qu’à la suite de la guerre que cela aura déclenché, Cersei sera faite prisonnière (c’est là qu’elle va perdre ses cheveux) et Jaime sera sans doute exilé.

Joffrey, lui, aura pour but de venger l’humiliation de ses parents et continuera d’être un bon fils de pute pendant un certain temps.

Voilà. Selon mon mec j’ai raison à 20% mais je sais qu’il dit ça pour que je ne me doute de rien.

En tout cas j’ai hâte de voir la suite, je pense que je ne suis pas au bout de mes surprises !

Et pour info, si cet article t’a rendue nostalgique des récap rigolos, Mymy a une surprise pour toi… Clique ici pour en savoir plus !

