SALUT LES KING’S LANDOUX !

Ça nous rajeunit pas : il y a un an quasiment jour pour jour, Game of Thrones saison 8 épisode 1 était diffusé. C’était un beau moment de liesse et de vivre-ensemble.

Bon après la saison et donc la série s’est terminée, et ça a été une autre limonade. Mais peu importe ce qu’on pense de cette fin de merde, je pense pouvoir dire qu’on se sera bien marrées avec le récap rigolo de Game of Thrones !

Le récap rigolo de Game of Thrones est de retour

Souviens-toi : le 14 avril 2015, je publiais le récap rigolo de Game of Thrones S05E01, inaugurant sans le savoir une tradition qui allait se perpétuer pendant quatre belles années.

Années pendant lesquelles vous avez été nombreux et nombreuses à me réclamer les récaps rigolos des premières saisons de la série, essuyant à chaque fois un tragique refus. J’en suis navrée !

Et je viens me faire pardonner, car je l’annonce de façon tout à fait officielle : je vais faire le récap rigolo de Game of Thrones S01E01 !

Bah oui écoutez, c’est le confifi, le moral est en berne, je fais ma part pour vous faire rire, je suis comme ça moi, j’ai le cœur sur la main.

Comment voir le récap rigolo de Game of Thrones S01E01 ?

Eh oui car il y a un twist !!

Comme tu n’es pas sans le savoir, tout travail mérite salaire, et même si c’est marrant, faire les récaps rigolos de Game of Thrones, bah c’est mon travail.

Et mon salaire, il est un peu moins garanti que d’habitude puisque madmoiZelle est fortement impactée, au niveau économique, par la crise liée à la pandémie de coronavirus.

On a donc lancé une campagne de financement participatif, et après près de 1400 donations récoltées (merciiii), on s’est dit qu’il était temps de mettre en place un 1er objectif avec récompense à la clef.

Quand on aura atteint les 2000 donations, toutes les personnes ayant donné, que ce soit ponctuellement ou mensuellement, et peu importe le montant, recevront le récap rigolo INÉDIT de Game of Thrones S01E01 dans leur boîte mail.

Et garde l’œil ouvert car il se pourrait bien que d’autres surprises arrivent par la suite !

Tu sais ce qu’il te reste à faire : soutenir madmoiZelle, et échanger une bonne tranche de rire contre une somme de ton choix. Merci d’avance pour ton soutien ♥

On se retrouve très vite à Winterfell avec des blagues de prout.