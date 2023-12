Bottega Veneta fait de photos d’A$AP Rocky dans la rue sa nouvelle campagne : la fin des vrais street styles ?

Après avoir multiplié les sorties remarquées dans la rue, tout de Bottega Veneta vêtu, A$AP Rocky vient de révéler qu’il s’agissait en fait de coups montés pour la nouvelle campagne de la maison de luxe italienne. Du génie commercial d’un cynisme confondant, sur le marketing d’influence et ses placements de produit, en train de tuer à petit feu le street style authentique. Décryptage express.

Si vous passez trop de temps sur Internet, vous êtes sûrement déjà tombé·e·s sur des photos de Rihanna et son compagnon A$AP Rocky, avec ou sans leurs enfants, dans la rue. Ces clichés ont tendance à devenir viraux, non seulement parce qu’il s’agit d’un couple de stars de la musique, mais aussi de la mode. Bien conscient que ce genre de street style peuvent en inspirer plus d’un·e, les célébrités orchestrent de plus en plus souvent des paparazzades avec des photographes complices, le tout sponsorisé par de grandes maisons. Et comme ce manège s’avère de moins en moins secret, Bottega Veneta a carrément habillé de la tête aux pieds A$AP Rocky à plusieurs reprises pour sa vie quotidienne, avant de révéler que ses looks devenus viraux servent en fait de campagne officielle.

A$AP Rocky pour Bottega Veneta ou quand le street style devient une campagne marketing assumée

C’est donc une sacrée démonstration de pouvoir marketing pour la maison de luxe italienne que d’avoir orchestré ces paparazzades de A$AP Rocky. Le grand public s’est lui-même chargé de les faire devenir virales de façon organique et se demander d’où viennent ses vêtements, avant que Bottega Veneta fasse des images sa dernière campagne. À l’heure où tout se monaye et que les célébrités sont des créatrices de contenus comme les autres, c’en est presque d’un cynisme confondant que de tels placements de produits déguisés en candides photos prises sur le vif dans la rue deviennent une campagne officielle.

Vu les récents looks de Kendall Jenner, toute de Bottega Veneta vêtue pour promener son chien au coin de la rue, il y a fort à parier qu’il s’agissait également d’un coup monté pour servir de campagne à la maison italienne. Petit à petit, le marketing d’influence tue donc le street style spontané et authentique, et tout devient opération de communication.

