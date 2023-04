Kendall Jenner a porté 1 fois ce haut Intimissimi à 30 €, et il se vend comme des petits pains depuis

Vendu à 29,90 € et décliné en 12 couleurs faciles à porter, ce T-shirt manches longues avec cachemire ultraléger de la marque de lingerie italienne Intimissimi serait le naked top parfait, pile dans la tendance forte de 2023 pour la lingerie apparente. Kendall Jenner l’a testé et approuvé, et il est devenu viral sur TikTok aussitôt.

Une seule Kardashian–Jenner porte une marque à prix accessible, et tout le rayon est dépeuplé. C’est peu ou prou ce qui se passe régulièrement dans l’industrie de la mode. On peut trouver leur éthique et leurs goûts discutables, toujours est-il qu’elles représentent des icônes de mode (clivantes) aux yeux de plein de gens. Dernièrement, Kendall Jenner (la mannequin du clan) a fait une apparition remarquée sur le podcast de Jay Shetty, également disponible sur la chaîne YouTube de l’intéressé. On peut y voir l’influenceuse suivie par plus de 283 millions de personnes sur Instagram y arborer un haut à manches longues et encolure bateau, couleur bleu glacier, légèrement transparent.

Où trouver le t-shirt manches longues de Kendall Jenner, devenu viral sur TikTok ?

Et quand le web a réalisé qu’il s’agissait d’un modèle Intimissimi à prix relativement accessible (29,90 €), il n’en fallait pas plus pour s’emballer et en faire un bestseller de la marque de lingerie italienne. Sur TikTok, tout le monde s’y essaye, si bien que le #intimissimitop compte plus de 90 millions de vues. Mais pourquoi ce top en apparence si basique marquerait-il tant de bon point ?

Le haut seconde-peau Intimissimi pile dans la tendance naked top

D’abord et avant tout, ce bon basique tape pile dans la tendance du selfwear (ou lingerie apparente). Alors que l’une des tendances fortes de l’année 2023 consiste à porter aux nues la transparence, mais qu’arborer une naked dress s’avère impossible pour le commun du mortel, le naked top apparaît comme le meilleur moyen d’adopter cette vogue. Or, la plupart des hauts transparents façon tulle ou résille se composent de polyester qui a vite fait de faire suer et de cocoter, comme c’est souvent le cas avec les matières synthétiques.

Le bon rapport qualité-prix du naked top Intimissimi vu ses belles matières

Mais ce n’est pas le cas de ce top seconde-peau Intimissimi, qui affiche une composition relativement exemplaire pour un super rapport qualité-prix. Son étiquette de matières affiche : 85 % modal, 9 % cachemire, 6 % élasthanne. Le modal est un textile artificiel d’origine naturelle, obtenu par filage de fibres de cellulose de bois : c’est donc un sous-type particulièrement qualitatif de viscose, avec un toucher soie et des caractéristiques similaires. Le cachemire apporte un supplément de doux moelleux à cette bonne base, tandis que l’élasthanne rend le tout juste ce qu’il faut de moulant et confortable. Et cette jolie compo relativement thermorégulatrice, qui évite les maxi-auréoles et surtout de puer, à forcément un prix, sans être exorbitant pour autant : comptez 29,90 € pour ce naked top Intimissimi.

Le t-shirt manches longues Intimissimi se décline en 12 couleurs, mais seulement des tailles S à XL

Enfin, dernier bon point pour ce basique à la fois indémodable, à la fois particulièrement à la mode en ce moment : il se décline en douze couleurs. Bleu marine, vanille (crème, quoi), beige, caramel, noir, blanc, rose, lavande, orange, bleu ciel (celui de Kendall Jenner), turquoise, ou vert pomme. Et les personnes les plus frileuses apprécieront peut-être également de savoir qu’il existe aussi en version col roulé (même compo, même prix, mais seulement en 8 teintes différentes). Mauvais point en revanche pour ce t-shirt manches longues avec cachemire ultraléger Intimissimi : il n’existe que des tailles S à XL. Pour l’inclusion, on repassera.