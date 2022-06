Boire du sperme pour tomber enceinte, c’est le conseil qu’a reçu Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian, l’aînée de la famille la plus connue de la télé-réalité, a révélé avoir reçu des conseils particulièrement cons de la part d’un médecin, pour l’aider à tomber enceinte.

Il y a vraiment des gens qui n’hésitent pas une seule seconde avant de dire des conneries plus grosses qu’eux. C’est le cas avec un médecin qui aurait conseillé à Kourtney Kardashian de boire (BOIRE) le sperme de son mari, et ce quatre fois par semaine, afin de l’aider à tomber enceinte.

Alors. Par quoi on commence ?

Kourtney Kardashian boit du sperme pour tomber enceinte

Loin de nous l’idée de juger une quelconque pratique sexuelle que peuvent avoir des personnes consentantes et qui aiment échanger des fluides. Mais dans cette histoire, on ne parle pas cul, mais d’une recommandation absolument WTF de la part d’un praticien EN MÉDECINE.

Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker pour leur mariage – @kourtneykardash

Pour recontextualiser un peu, Kourtney Kardashian, âgée de 42 ans, et son nouveau mari Travis Barker, essayent d’avoir un enfant. Dans l’émission The Kardashians, cette dernière a expliqué avoir quelques problèmes de fertilité.

D’ailleurs, elle serait sous traitement pour l’aider à procréer, et ce traitement lui donnerait des symptômes équivalents à ceux de la ménopause. Dans un teaser de l’émission, Kourtney Kardashian aurait confié à sa mère, que suite à sa prise de poids, les suspicions de grossesse émanant de ses followers avaient afflué sur les réseaux sociaux :

C’est méchant de parler sur les gens quand on a aucune idée de ce qu’ils vivent. Les médicaments qu’on me donne, ils me donnent la ménopause. Littéralement, la ménopause. Kourtney Kardashian à sa mère Kris Jenner dans le teaser de l’émission The Kardashians

Bref, voilà pour le contexte. Kourtney Kardashian et son mari sont déterminés à avoir un enfant et semblent prêts à tout essayer. Dans un des derniers épisodes de l’émission, Kourtney explique avoir finalement consulté un médecin, qui lui aurait tout simplement conseillé, pour régler ses problèmes de thyroïde (qui est déréglée à cause de ses traitements pour tomber enceinte), de boire 4 fois par semaine le sperme de son mari.

Cet acte régulièrement répété lui permettrait, selon ce « docteur », de tomber enceinte. Bien évidemment, il n’y aurait absolument aucun fondement scientifique à cette recommandation lunaire.

Est-ce qu’on doit vraiment expliquer comment on fait les bébés ? Sans rentrer dans les détails, on peut simplement dire que le sperme ne doit pas être bu pour fonctionner, c’est pas comme ça que ça marche hein.

Mais même si on met l’absurdité de ce conseil de côté, on peut quand même se poser la question : jusqu’où peut-on prendre les gens pour des cons ?

Sous prétexte d’un véritable désir et de la frustration qui en découle de ne pas le voir se réaliser — en parlant ici d’un désir d’enfant — quand arrêtera-t-on de vendre des pseudos remèdes miracles sortis de derrière les fagots, et qui font passer les personnes, parfois désespérées, pour des grandes naïves qui croient à ces conneries ?

Quand on voit le nombre de personnes qui suivent et imitent Kourtney Kardashian, espérons ne pas voir un business bien dégueu fleurir tout bientôt, à l’usage de ces parents en manque d’héritiers, qui pourraient être prêts à tout pour avoir ce qu’ils désirent.

Qu’on aime ou pas les Kardashian, là n’est pas la question. Il est simplement juste de se demander quand est-ce qu’on arrêtera de surfer sur la souffrance des autres en leur vendant des produits ou des conseils complètement claqués au sol. Ce n’est pas Kourtney Kardashian qu’on doit incriminer ici, mais plutôt ce médecin et tous ceux qui l’imitent en vendant des produits et des astuces sortis de derrière les fagots.

Arrêtons de prendre les gens pour des cons, non ?

