Le fils de Kim Kardashian est tombé sur une pub pour une sextape de sa mère sur… Roblox, un espace virtuel pour enfants

Saint West jouait tranquillement sur son Ipad sur Roblox, quand un pop-up est apparu mettant en scène sa mère. Ça a bien fait rigoler l’enfant, mais clairement pas Kim Kardashian, et on la comprend.

Roblox est une plateforme collaborative, qui cartonne aux États-Unis. Les utilisateurs peuvent créer eux-mêmes des jeux et les proposer aux autres. C’est une sorte de Minecraft pour les 5-12 ans, couplé à un réseau social. La société met à disposition des enfants des outils simples pour créer les jeux et y participer.

Pour l’anniversaire de Saint, elle écrit fièrement :

« Je ne connais personne qui prenne aussi sérieusement Roblox que toi. […] »

Elle va déchanter…

Saint West joue sur Roblox quand tout à coup…

Le fils de Kim K. et Kanye West, Saint, 6 ans, jouait tranquille sur son Ipad sur Roblox, lorsqu’il a vu une pub pour un jeu, en pop-up, où l’on proposait de cliquer pour voir une nouvelle sextape de sa mère… On peut voir cette scène dans le dernier épisode de la série The Kardashians, datant du 14 avril.

Dans l’épisode, Saint West court vers sa mère et lui montre la publicité sur son iPad. L’enfant rigole mais Kim Kardashian blêmit et explique ce qu’il se passe. Rappelons qu’une sextape d’elle avait déjà circulé sur Internet.

Un problème de modération

Vendredi, un porte-parole de Roblox a confirmé l’existence du jeu, mais a noté que « la vidéo pour lequel il existait une publicité [de la sextape donc] n’était pas disponible sur [leur] plateforme » et a interdit sur leur plateforme la personne à l’origine de cela. C’est bien le minimum… mais n’y a t-il pas un gros problème de modération ?

Le créateur de Roblox s’en est défendu dans un communiqué :

« Nous avons une modération et des politiques strictes pour protéger notre communauté, y compris une tolérance zéro pour les contenus sexuels de quelque nature que ce soit, qui enfreint nos règles communautaires. Ce contenu a contourné nos filtres mais a été rapidement retiré et heureusement n’a été visible que par un nombre extrêmement restreint de personnes sur la plateforme. Nous avons également rapidement banni le développeur à l’origine de cet incident. »

Un nombre restreint de personnes… dont faisait partie Saint West ! La société a déjà été épinglée parce qu’elle comptait des pédocriminels parmi ses utilisateurs. On se demande bien ce que fait la modération dans ces cas-là. En tout cas, Kim K. ne va pas en rester là. Elle a déclaré :

« J’ai tout le temps, tout l’argent et toutes les ressources pour les brûler, putain. »

On attend donc de voir ce qu’elle compte faire contre ce nouveau géant de la tech, qui tente de s’implanter en Europe.

