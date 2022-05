Kim Kardashian sort de la lingerie pour personnes à mobilité réduite, pratique et jolie, chez Skims

Kim Kardashian sort des sous-vêtements qui s’enfilent, se ferment, et se retirent facilement, pensés pour les personnes à mobilité réduite, fidèles aux valeurs d’inclusivité de sa marque de lingerie Skims qui pèse désormais plusieurs milliards.

Kim Kardashian cartonne avec sa marque de lingerie sculptante, Skims, qui lui a notamment permis de devenir milliardaire. Entourée de son aura de succès et de controverses, l’entrepreneuse rendue hypermédiatique par ses émissions de télé-réalité lance maintenant une gamme pensée pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Skims de Kim Kardashian lance de la lingerie pour personnes à mobilité réduite

Baptisée « Adaptive », cette gamme vient de sortir le 2 mai 2022 et se caractérise par des fermetures à crochets sur le devant et le côté des vêtements pour un accès facilité, plus pratique. Kim Kardashian et Jens Grede, les co-fondateurs de Skims veulent ainsi répondre à « un manque sur le marché pour proposer des solutions adaptives » et poursuivre dans leur volonté d’être la marque la plus inclusive possible.

Pour présenter ces nouveaux produits qui réjouiront les personnes à mobilité réduite — mais pas que ! — l’athlète paralympique étatsunienne Scout Bassett figure notamment dans la nouvelle campagne publicitaire de Skims. La sportive professionnelle a déclaré au sujet de ces nouveautés, dispos des tailles 2XS à 4XL :

« C’est vraiment génial pour les gens comme moi parce que pour entrer dans une culotte typique, je dois généralement m’asseoir et mettre ma prothèse d’un côté, puis mon autre jambe de l’autre côté. Mais avec cela, vous pouvez être debout, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez être dans n’importe quelle position. C’est vraiment facile de pouvoir y entrer et en sortir. »

Kim Kardashian transforme l’inclusivité en dollars

Scout Bassett avait également posé pour la collection capsule de la marque qui avait dessiné les sous-vêtements officiels de l’équipe féminine des États-Unis aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en juillet 2021. C’est donc le signe d’une certaine cohésion pour la marque, désormais évaluée à 3,2 milliards de dollars début 2022, soit environ 3 milliards d’euros, alors qu’elle valait déjà 1,6 milliard de dollars en avril 2021.

Comptez 32€ pour la bralette qui se ferme devant, 18€ pour le string ou la culotte taille basse, et 22€ pour la culotte taille haute, de la nouvelle gamme Adaptive de Skims.

Bref, en faisant de l’inclusivité son cheval de bataille rayon lingerie, Kim Kardashian transforme les sous-vêtements en or. Jusqu’où ira la reine Midas de la petite culotte ?

Crédit photo de Une : Skims.