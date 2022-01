Kendall Jenner a été obligée de se justifier sur la robe qu’elle portait au mariage de son amie, à cause de commentaires désapprobateurs sur Instagram.

Qui n’a pas envie de se mettre en bombe à un mariage ? Franchement la tenue et la bouffe, c’est les deux trucs qui comptent le plus pendant ce genre d’événement. Autant tout donner… comme Kendall Jenner, demoiselle d’honneur au mariage de son amie Lauren Perez en novembre 2021.

Pendant la fête, la mannequin américaine a eu le « malheur » de porter une robe qui n’était prétendument « pas appropriée » pour un mariage. Sauf que les personnes qui étaient de cet avis n’étaient pas la mariée ou les invités, mais les followers dans les commentaires Instagram !

L’avis d’inconnus et inconnues sur le physique ou les vêtements d’une femme, on s’en passe encore plus en 2022 qu’en 2021. Et ce n’est pas la demi-sœur de Kim K qui dira le contraire.

La robe de la discorde portée par Kendall Jenner au mariage de Lauren Perez

Lauren Perez a partagé de nouvelles photos de son mariage le 31 décembre où l’on voit Kendall Jenner dans une magnifique robe noire signée Mônot. C’est cette tenue qui a donné lieu à de nombreux commentaires.

Cosmopolitan relaie cette histoire et notamment les réponses de Lauren Perez et Kendall. La mariée a remis en place ces avis non sollicités :

« [Kendall] était magnifique, j’ai adoré ! »

Et Kendall Jenner de préciser : « J’ai évidemment demandé si [Lauren] approuvait ma tenue en avance. »

Laissons les femmes s’habiller comme elles veulent !

Cette histoire est vraiment ridicule, car évidemment Kendall Jenner porte ce qu’elle veut, et encore plus si la marié elle-même adore sa tenue. Le problème principal ici est que les femmes sont sans cesse scrutées sur leur apparence, et en viennent à se justifier pour quelque chose qui n’est même pas un vrai problème.

Au fond, qu’est-ce qu’on entend vraiment par « une tenue correcte à un mariage » ? Globalement, c’est montrer trop de peau qui semble « pas classe », « inapproprié » ; notons aussi l’idée qu’« il ne faut pas faire de l’ombre à la mariée ». Un peu archaïque comme vision des choses non ? Surtout quand la reine du jour a validé cette robe…

Moral de l’histoire : laissons les femmes s’habiller comme elles veulent et laissons Kendall s’éclater au mariage de sa pote ! Zut alors.

À lire aussi : « C’était complètement imprévu ! » : elles se sont demandées en mariage… en même temps

Crédit phtoto : Instagram de Lauren Perez