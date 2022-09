Kourtney Kardashian, ambassadrice écolo de boohoo, ou le greenwashing éhonté

Kourtney Kardashian Barker devient l’égérie de la nouvelle collection « sustainable » de boohoo. Mais avec quelle crédibilité ? Et pour quels résultats ? La marque d’ultra fast-fashion boohoo promet avoir fait des efforts, et veut le prouver à travers une mini-série documentaire. Bullshit ou véridique ?

Pour quelles raisons le grand public connaît-il Kourtney Kardashian Barker ? Sûrement pas pour ses engagements éco-responsables. Pourtant, c’est elle que boohoo vient de nommer nouvelle ambassadrice pour sa ligne « sustainable ». Comprendre : conçu pour être durable, donc écologique. Mais doit-on vraiment être surpris qu’une marque d’ultra fast-fashion, régulièrement épinglé par la justice pour ses pratiques qui vont à l’encontre des droits humains et de l’environnement, nomme une telle célébrité sans crédibilité sur la question ? Vous avez dit greenwashing ?

Informer sur la mode durable afin de mieux vendre des vêtements…

Suivie par près de 200 millions de personnes sur Instagram, l’aînée des enfants Kardashian (devant Kim, Khloé, et Robert Kardashian Jr., mais aussi Kendall et Kylie Jenner) représente donc une nouvelle collection capsule « sustainable » de boohoo, composée de 45 pièces. S’ils ont besoin de préciser qu’ils ont fait des efforts sur cette ligne, cela signifie bien en creux qu’ils en sont capables mais ne le font pas pour leurs milliers d’autres références…

Outre des vêtements disponibles dès le 13 septembre 2022, une mini-série documentaire devrait permettre d’illustrer comment la collection a été conçue, quels efforts ont pu être faits, et donc sensibiliser la clientèle aux enjeux d’éco-responsabilité dans la mode, indique le communiqué de presse de la marque :

« Dans ce documentaire, la parole a été donnée à des experts du bien-être des travailleurs, des droits de l’homme, des déchets textiles, mais aussi des experts de l’upcycling, de la revente et de la mode vintage. Kourtney Kardashian Barker a également fait appel à l’expertise de son amie de longue date, l’influenceuse Stephanie Shepard, cofondatrice de Future Earth. Ensemble, elles ont identifié les questions difficiles que nous devons nous poser tout en proposant des pistes de réflexion ».

Vous pourriez vous dire qu’un excellent podcast sur le sujet, Matières Premières, existe déjà pour faire ce travail de pédagogie, et vous auriez raison.

Les 200 millions de followers de Kourtney Kardashian vont-ils gober les promesses écolos de boohoo ?

Kourtney Kardashian qui pose pour la collection « sustainable » qu’elle signe avec boohoo.

Peut-on vraiment croire en l’objectivité critique d’une entreprise privée telle que boohoo qui prétend faire un documentaire sur ses pratiques en matière d’écologie, pile pour promouvoir sa nouvelle collection de vêtements ? Sachant que les pièces en question, en polyester recyclé, coton certifié Coton Connect, ou encore en cuir, devraient coûter entre 6 et 100 €. Un prix étonnamment (non) bas pour une collection qui se veut pourtant conçu de façon éthique et écologique…

Cela fleure donc bon le greenwashing de la part de boohoo mais on peut au moins se réjouir que cette collaboration contribuera forcément à sensibiliser un autre public à ces urgents enjeux. De là à dire que la graine ainsi plantée changera leurs mentalités, il y a sûrement le temps de regarder en replay plusieurs saisons de feu L’Incroyable famille Kardashian.

Crédit photo de Une : boohoo