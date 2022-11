Comment laver du cachemire à la machine à laver sans le flinguer ?

Longtemps hors de prix, le cachemire semble se démocratiser, même si toutes les qualités ne se valent pas. Les bouloches sont-ils synonymes d’une maille de piètre facture ? On fait le tour des idées reçues autour de cette laine rare, au fil des meilleurs conseils et astuces pour entretenir son cachemire, et le laver à la machine, sans le rétrécir ni le feutrer.

Autrefois matière particulièrement chère et inaccessible, le cachemire se démocatrise depuis le début des années 2000. Des marques de fast-fashion comme Zara ou Uniqlo en proposent à prix plus abordables que jamais, par exemple. Même si le coût de cette matière première a pris 30 % depuis le début de l’année 2022 d’après Libération, plusieurs célébrités tentent quand même de transformer cette maille en or, comme Alexandra Golovanoff (ok, elle est seulement connue dans la mode, on vous l’accorde) et sa marque éponyme, Gigi Hadid (peut-être même chose pour elle, nous direz-vous) avec Guest in Residence, ou encore Brad Pitt avec God’s True Cashmere.

Pourquoi laver son cachemire à la machine à laver ?

Qu’on l’achète au prix fort ou cassé, toujours est-il qu’il s’agit d’une fibre particulièrement précieuse, rare, et fragile. C’est pourquoi il importe d’en prendre soin. Et quand on ne sait pas comment faire, on peut craindre d’en acheter ou de le laver. Pourtant, une méthode plutôt simple évite de se prendre la tête, même s’il est peut paraître contre-intuitive, voire dangereuse : la machine à laver.

En effet, contrairement aux idées reçues, le bon programme avec la bonne lessive peut faire plus de bien que de mal aux pulls, bonnets, écharpes et autres joggings (oui, ça existe, et l’essayer c’est l’adopter) en cachemire. C’est même une matière qui adore l’eau. Celle-ci embellit le cachemire. Couplée à la régularité des mouvements d’une machine à laver, cela peut avoir un formidable effet adoucissant et anti-bouloche pour vos mailles, tandis qu’on peut malencontreusement la déformer ou la brûler en cas de lavage à la main.

Les 6 étapes pour laver ses vêtements en cachemire à la machine à laver

Commencez par retourner vos vêtements à l’envers quand c’est possible (pertinent pour un pull par exemple, mais moins pour une écharpe, évidemment). Vérifiez la température de votre programme de lavage à froid ou délicat ou laine : s’il est au-dessus de 20°C, c’est hors de question de l’utiliser. Mais généralement, cela n’excède pas cette température au-delà de laquelle le cachemire pourrait s’abîmer, feutrer ou rétrécir. Choisissez donc le programme adéquat : laine ou délicat, à froid, avec 400 tours d’essorage par minute maximum. Oubliez l’adoucissant car cela pourrait également nuire à vos pièces en maille. Le cachemire est assez doux par essence, et un coup de machine à laver amplifera encore cette caractéristique. L’assouplissant a tendance à faire feutrer le cachemire. Utilisez seulement de la lessive spéciale laine et soie ou délicat (les appellations varient selon les marques, mais vérifiez sur l’étiquette si le bidon considéré est adapté au cachemire). Cela se trouve dans la plupart des grandes et moyennes surfaces. Autrement, si vous êtes vraiment fan de cette matière, et souhaitez en laver souvent, cela peut valoir le coup d’investir dans une lessive spéciale cachemire (parfois appelé shampoing). Plus difficile à trouver, vous pouvez être sûre d’en dénicher dans les boutiques physiques et les eshops de marques spécialisées en la matière, comme Eric Bompard et Hircus, par exemple. Vous remarquez sur les étiquettes de lessives spéciales laine et soie, qu’une infime quantité est recommandée : c’est normal, le cachemire supporte mal les éléments détergents qui composent la plupart des lessives. Et si vous avez peur que votre pull ne soit pas assez bien lavé ou propre, détrompez-vous : comme la plupart des laines, c’est une matière naturellement anti-bactérienne et anti-odeurs On la lave donc surtout pour se rassurer, l’adoucir, et prévenir l’apparition de peluches. Un petit tour en machine peut servir à accélérer son processus de désodorisation, même si suspendre son cachemire plusieurs heures à l’air libre suffit bien souvent. Après son passage à la machine, pensez à laisser votre cachemire sécher à plat sur une serviette, pour éviter de le déformer en le suspendant alors que son poids sera augmenté par l’eau.

De bon basique, le col roulé peut s’affirmer en pièce forte du dressing.

Comment éliminer les bouloches d’un pull en laine de cachemire ?

Bon à savoir : les bouloches qui peuvent apparaître au fil du port du cachemire ne sont pas forcément synonyme de mauvaise qualité. Leur apparition procède de l’emmêlement de fibres qui dépassent de chaque fil de laine. Cela survient donc sur des cachemires de toutes les qualités, tous les prix. Les raser avec un banal rasoir ou un rasoir anti-bouloches dédié peut permettre de résoudre ce phénomène naturel et inévitable. Mais chaque passage à la machine à laver aussi, en fait, puisque cela contribue à éliminer les bouloches.

Généralement, au bout de 10 lavages, les pièces en maille de cachemire ne produisent plus de bouloche, et restent donc douces comme des doudous (Ceci peut être un argument pour chiner sur des sites de seconde main des cachemires d’occasion qui auront déjà éliminé beaucoup de leur bouloche). Bref, vous savez tout pour entretenir et laver votre cachemire à la machine à laver sans le flinguer, le rétrécir ou le feutrer.

À lire aussi : Comment réinventer son col roulé ou en choisir un cool et qui dure

Crédit photo de Une : Monkey Business Images via Canva.